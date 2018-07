PS4 und PS4 Pro erscheinen im "Spider-Man"-Design

Am 7. September 2018 erscheint die PS4 in einer "Spider-Man"-Edition

Wenn ihr vorhabt, euch demnächst eine PS4 oder eine PlayStation 4 Pro zuzulegen, solltet ihr vielleicht noch ein wenig warten. Denn Sony hat angekündigt, dass beide Konsolen in einer limitierten "Spider-Man"-Edition erscheinen werden.

Die beiden Sonderedition erscheinen zeitgleich mit dem Launch des im Bundle enthaltenen "Spider-Man"-Spiels am 7. September 2018 – und das Design hat es in sich: Die PS4 und PS4 Pro im "Spider-Man"-Design sind dem Anzug nachempfunden, den Peter Parker im kommenden Exklusivspiel für die PlayStation 4 trägt: Die Konsolen selbst sind nahezu komplett rot ("Amazing Red") und tragen auf ihrer Oberseite ein weißes "Spider-Man"- und PlayStation-Logo. Die Leisten zwischen Ober- und Unterseite sind schwarz gefärbt.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Spiel und DLC-Gutschein im Bundle enthalten

Ein passendes Gamepad legt Sony ebenfalls bei: Der kabellose Dualshock-4-Controller im "Spider-Man-Design"ist wie die Konsolen größtenteils in rot gehalten. Weiße Knöpfe und ein schwarzes Touchpad sorgen für interessante Kontraste. Komplettiert wird der "Spider-Man"-Look durch die blaue Leuchtleiste an der Vorderseite des PS4-Gamepads.

Sowohl die PS4 als auch die PlayStation 4 Pro in "Amazing Red" kommen mit einer 1-TB-Festplatte, dem besagten Dualshock-4-Controller, dem "Spider-Man"-Spiel auf Blu-ray und einem Gutschein für den kommenden DLC "Die Stadt, die niemals schläft."

Mit der Pro-Version der Konsole könnt ihr "Spider-Man" und viele andere Spiele für die PS4 in verbesserter Grafik spielen – besonders, wenn ihr darüber hinaus auch einen 4K-Fernseher besitzt. Dann läuft "Spider-Man4 in 2160p und ihr seht laut Sony "die Architektur von New York City und die Marvel-Figuren in all ihren Details."