PS4 wird zur Spielhalle: Konami veröffentlicht klassische Spiele-Kollektion

Konami feiert seinen 50. Geburtstag und nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit: Der Hersteller geht zurück zu seinen Anfängen und verwandelt eure PS4 in eine Spielhalle.

Zur "Arcade Classics"-Kollektion zählen insgesamt acht Titel, darunter "Scramble" aus dem Jahr 1981. "Typhoon (A-Jax)" und "Nemesis (Gradius)" sowie "Vulcan Venture (Gradius II)". Mit TwinBee ist zudem ein Spiel dabei, das 1985 exklusiv in Japan erschien. Über dem Artikel findet ihr einen Clip zu "Nemesis" – um schon einmal ein paar Erinnerungen zu wecken.

Zum Paket gehört zudem ein digitales Bonus-Buch mit neuen Daten zu den Games, Interviews und anderen noch nie veröffentlichten Hintergrundinformationen. Die Spielereihe könnt ihr ab dem 18. April 2019 ausschließlich digital kaufen. Außer für die PlayStation 4 bringt die japanische Spieleschmiede die Games auch für die Xbox One, Computer (Steam) und die Nintendo Switch heraus. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Im Frühsommer 2019 legt Konami dann mit zwei weiteren Jubiläumseditionen für die aktuellen Plattformen nach: Der Hersteller plant eine Kollektion der Castlevania-Serie. Dracula stellt ihr euch unter anderem in den NES-Titeln "Castlevania" und "Castlevania III" in den Weg. Bestätigt sind zudem "Castlevania II", das für den Game Boy erschienen ist, sowie der Super-Nintendo-Titel "Super Castlevania IV". Vier weitere Spiele will Konami in Kürze ankündigen. Die dritte Kollektion im Bunde befasst sich mit den Contra-Spielen (in Deutschland: "Probotector"), darunter "Contra", "Super Contra", "Super C" und "Contra III".