Hat Amazon seinen PlayStation-5-Bestand aufgestockt? Das sagt zumindest ein Insider, der davon ausgeht, dass der Versandriese innerhalb kürzester Zeit 15.000 neue Konsolen anbieten möchte. Also spitzt die Ohren und haltet schon einmal die Augen offen.

Wie der Twitter-Nutzer PS: Let's Play schreibt, soll Amazon die Lager ordentlich aufstocken. Stimmen diese Informationen, bietet der Online-Versand bis morgen Abend 15.000 neue Konsolen an. Da stehen die Chancen womöglich nicht schlecht, dass eine für euch dabei ist.

Guten Morgen 🙂 Mir wurden Infos zugespielt, dass Amazon heute und morgen insgesamt ca. 15.000 PS5 Konsolen geliefert werden. Verkauf am Mittwoch erscheint am wahrscheinlichsten, ist aber nicht sicher.



Disc: https://t.co/PKSXeZzEAq*

Digital: https://t.co/IKRlgCthyn* — PS: Let's Play (@PSLetsPlayDE) March 8, 2021

PS5: Knappheit seit Release

Seit ihrem Release am 12. November ist die PS5 die wohl begehrteste Konsole auf dem Markt. Doch schon bei den Vorbestellungen kristallisierte sich heraus, dass nicht jeder das Technikwunder zeitnah bekommt. Und selbst zum Weihnachtsgeschäft schaffte Sony es nicht, dem Andrang auf die aktuelle Konsolen-Generation gerecht zu werden. Wer dennoch dringend eine PlayStation 5 sein Eigen nennen wollte, musste teilweise auf maßlos überteuerte Angebote auf Auktionsseiten wie eBay ausweichen.

Eine Besserung scheint nicht in Sicht. Denn durch die Corona-Pandemie ist auch die Produktion beim Gaming-Riesen aus Japan ordentlich ins Stocken gekommen. Es gibt Lieferengpässe, die auch den Smartphone-Markt betreffen. Sonys CEO Jim Ryan geht in einem Interview davon aus, dass erst zur zweiten Jahreshälfte das Tempo der Produktion zufriedenstellend sein wird.

So sichert ihr euch die PS5 auf Amazon

Wer nicht bis zur zweiten Hälfte des Jahres warten möchte, hat nun ein sehr geringes Zeitfenster, um sich die begehrte PS5 zu sichern. Dafür solltet ihr unbedingt Amazon im Auge behalten, die gewünschte Konsolen-Version (Digital oder mit Laufwerk) auf eurer Wunschliste vermerken und die Benachrichtigungen aktivieren.

Zudem können euch Twitter-Nutzer wie PS: Let's Play helfen, früh genug eine Ankündigung für kommende Konsolen zu erhalten. Sie haben auch eine Fülle an Tipps, wie ihr eure Chancen auf eine PlayStation 5 erhöht. Auch Bots sind eine sehr gute Option, um früh über neue Lagerbestände informiert zu werden. Genaueres dazu lest ihr an anderer Stelle.

