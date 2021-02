Ihr habt auch noch keine PS5 kaufen können? Dann befindet ihr euch in guter Gesellschaft. Sony-Chef Jim Ryan hat sich nun in einigen Interviews zur aktuellen Liefersituation geäußert. Laut ihm soll sich die Lage in der zweiten Hälfte des Jahres deutlich entspannen.

Meist habt ihr nur wenige Minuten, um eine PlayStation 5 zu kaufen. Denn die Konsole ist meist in wenigen Augenblicken ausverkauft. Dass dies auch aus Sicht von Sony nicht optimal ist, gab nun auch CEO Jim Ryan zu. Er macht aber auch Hoffnung und gibt zu Protokoll, dass sich die Lage jeden Monat verbessern sollte. In der zweiten Jahreshälfte könnte es deutlich einfacher werden, an eine PS5 zu gelangen.

Mehr Nachfrage als erwartet

"Das Tempo der Verbesserung in der Lieferkette wird im Laufe des Jahres zunehmen. Wenn wir also in der zweiten Hälfte [dieses Jahrs] ankommen, werden Sie wirklich anständige Zahlen sehen." Erklärte Ryan gegenüber der Financial Times. Eine Garantie dafür, dass alle Kunden eine PS5 zu Weihnachten erwerben könnten, wollte der CEO allerdings nicht geben.

Die Nachfrage war wohl auch deswegen größer als erwartet, da nicht nur PS4-Nutzer auf die neue Konsole umgestiegen sind, sondern die PS5 auch viele neue Fans gewonnen hat. Ein Viertel aller PS5-Besitzer habe laut Ryan zuvor keine PlayStation 4 besessen. Zusammen mit der durch COVID stark strapazierten Produktion führte dies zu den momentanen ärgerlichen Lieferschwierigkeiten.

PS5 kaufen: So kann es klappen

Immer wieder trudeln bei verschiedenen Händlern kleinere PS5-Kontingente ein. Eine koordinierte große Welle wie bei den ersten Bestellungen wird es allerdings so schnell wohl nicht erneut geben. Wenn ihr eine PS5 kaufen möchtet, solltet ihr am besten verschiedene Bots im Auge haben, welche die Verfügbarkeit bei deutschen Händlern prüfen.

