Fans sind sich einig: Die PlayStation 5 (hier gibt's Kauf-Tipps) ist ein ziemlicher Klopper. Gut also, dass die Digital Edition, also die Version ohne physisches Laufwerk, nun noch einmal etwas schlanker geworden ist. Das zeigen neue Sicherheitshinweise in der offiziellen Anleitung der Sony-Spielekonsole.

Die PlayStation 5 Digital Edition hat abgespeckt: Genauer gesagt hat die aktuelle Sony-Konsole 300 Gramm abgenommen und wiegt nun statt 3,9 nur noch 3,6 Kilogramm. Die Angabe geht aus den Sicherheitsinformationen einer aktuellen PS5-Anleitung hervor. Die Revision der digitalen Konsolen-Version trägt in Japan den Namen CFI-1100B01 und dürfte bald wohl auch hierzulande erhältlich sein, sofern wir wieder mit Nachschub rechnen können. Seit Release der PS5 ist sie, sobald sie mal wieder erhältlich ist, stets binnen weniger Stunden ausverkauft.

Was hat sich an der PlayStation 5 geändert?

Leider gibt die Anleitung keine näheren Informationen dazu preis, was genau Sony an der Spielekonsole angepasst hat und wie das neue Gewicht zustande kommt. Bisher nimmt vor allem das Lüftungssystem viel Platz ein. Gut möglich also, dass es überarbeitet und ein wenig verkleinert wurde. Das könnte beispielsweise mit einem kleineren, dafür aber leistungsstärkeren Lüfter einhergehen.

Kleinere Hardware sorgt jedoch nicht zwangsläufig für eine leisere Geräuschkulisse. Stattdessen könnte der Lüfter, sofern er leistungsstärker wäre, noch lauter sein. Ob sich allerdings überhaupt etwas am Lüftungsmanagement der PlayStation 5 verändert hat, ist unklar.

Aus der Anleitung geht allerdings hervor, dass Sony fortan für den Ständer der PS5 eine andere Schraube verwendet, die bei der Montage einen Schraubenzieher überflüssig macht – eine Begründung für 300 Gramm weniger auf der Waage ist das allerdings wohl kaum.

Dass Konsolen-Hersteller ihre Geräte nach Release noch einmal kleineren, unangekündigten Hardware-Updates unterziehen, ist nicht ungewöhnlich. So können aktuellere Modelle beispielsweise eine verlängerte Akkulaufzeit mitbringen oder plötzlich keine Abwärtskompatibilität mehr aufweisen (wie beispielsweise bei späteren Versionen der PS3).