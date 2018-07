PSN-Sommerangebote: Hunderte Spiele ab sofort deutlich reduziert

"Ni No Kuni 2" gehört zu den reduzierten Spielen

Im PSN warten derzeit etliche Spiele zu reduzierten Preis auf euch. Mit den "Sommerangeboten" im PlayStation Store könnt ihr bis zu 60 Prozent sparen. Unter den vergünstigten Spielen finden sich auch etliche Top-Titel.

Von den neueren Spielen dürfte zum Beispiel "Ni No Kuni 2" für einige interessant sein. Das Rollenspiel im Stil japanischer Klassiker könnt ihr euch derzeit zum halben Preis (34,99 Euro statt 69,99 Euro) sichern. Warum Fans des Genres sich den Titel auf keinen Fall entgehen lassen sollten, erfahrt ihr im Test von Boris. Ebenfalls empfehlenswert ist "Dark Souls Remastered", bei dem ihr aktuell immerhin über 30 Prozent spart (26,00 Euro).

Für jeden Geschmack das passende Spiel

Wenn euch Action-RPGs gefallen und ihr "Horizon Zero Dawn" eurer Sammlung bisher noch nicht hinzugefügt habt, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, dies nachzuholen: Im PlayStation Store bekommt ihr das Spiel aktuell für 19,99 Euro. Jagt ihr statt tierähnlicher Maschinen lieber Dämonen, können wir euch "Nioh" für 14,99 Euro empfehlen. Shooter-Fans kommen dagegen mit "Wolfenstein II: The New Colossus" auf ihre Kosten.

Den Single-Player-Titel erhaltet ihr im PlayStation Store derzeit für 24,99 Euro, für 5 Euro mehr erhaltet ihn sogar im Bundle mit "Doom". Stürzt ihr euch dagegen lieber in Multi-Player-Gefechte, solltet ihr einen Blick auf "Star Wars Battlefont II" werfen. Der Star-Wars-Shooter kostet vorübergehend nur 19,99 Euro, was einer Ersparnis von über 70 Prozent entspricht. Da ließe sich sogar die ein oder andere Mikrotransaktion verkraften.

Viel sparen könnt ihr unter anderem auch bei "No Man's Sky": Das Weltraum-Abenteuer, für das gerade ein großes Update erschienen ist, könnt ihr momentan für 17,99 Euro kaufen. Darüber hinaus warten noch etliche weitere reduzierte Spiele und DLCs für PS4, PS3, PS Vita und PS VR auf euch.