"PUBG" für PS4: Veröffentlichung noch 2018?

"PUBG" ist bislang nur auf dem PC und der Xbox One spielbar. Offenbar steht eine Version für die PlayStation 4 aber bereits in den Startlöchern. Darauf deutet zumindest das Korean Game Rating Board hin.

Die staatliche südkoreanische Organisation bewertet Computer- und Videospiele hinsichtlich ihrer Eignung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Vor Kurzem hat das Korean Game Rating Board aus diesem Anlass offenbar die PS4-Version von "PUBG" genau unter die Lupe genommen und dessen Alterseinstufung veröffentlicht. Das spricht dafür, dass "PlayerUnknown’s Battlegrounds" tatsächlich bald für die PlayStation 4 erscheint.

Launch im Dezember denkbar

Microsoft hat sich die Exklusivrechte für die Konsolenversion von "PUBG" gesichert, weshalb bisher nur Xbox-One-Besitzer den Battle-Royale-Titel spielen können. Vermutlich endet der Zeitraum der Exklusivität aber in Kürze, wenn das Spiel sein einjähriges Jubiläum auf der Microsoft-Konsole feiert. Damit wäre der Weg für eine PS4-Version von "PUBG" frei.

The Verge spekuliert, dass "PUBG" für die PlayStation 4 noch im Dezember 2018 erscheinen könnte, sofern Microsofts Exklusivrechte tatsächlich nach einem Jahr auslaufen sollten. Auf der Xbox One stand das Spiel lange Zeit nur in einer voll spielbaren Vorversion bereit. Die Vollversion ist erst vor Kurzem auf den Markt gekommen.

Da die PlayStation 4 kein entsprechendes "Early Access"-Programm bietet, wird "PUBG" direkt als Vollversion erscheinen müssen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein bug-freies Spielerlebnis. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit der Android- oder iOS-Version von "PUBG Mobile" vertreiben.