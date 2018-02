"PUBG" mit 1000 Spielern? "Mavericks Proving Grounds" macht es möglich

Die Welle der neuen Battle-Royale-Shooter ist kaum ins Rollen gekommen, schon macht sich der nächste Hersteller daran, einen Genre-Rekord aufzustellen. Im neuen PC-Spiel "Mavericks: Proving Grounds" sollen Gefechte mit sagenhaften 1000 Spielern möglich werden.

Ein erstes Entwickler-Video von "Mavericks: Proving Grounds" wurde auf dem "PC Gamer Weekender"-Event vorgestellt. Obwohl hier leider noch auf die Abbildung von echtem Gameplay verzichtet wurde, bekommt ihr doch immerhin einen ganz guten Eindruck von den Spielumgebungen, in denen die 1000-Mann-Scharmützel stattfinden sollen.

Was erwartet euch wann?

Im fertigen Spiel, das irgendwann 2019 erscheinen soll, sind sage und schreibe 1000 Spieler gleichzeitig auf einer Karte und geben sich ordentlich Saures. Der "Last-Man-Standing-Modus", der sich an bereits erfolgreichen Titeln wie "PUBG" oder "Fortnite" orientiert, kommt noch in diesem Jahr und bietet immerhin bis zu 400 Spieler, die sich gegenseitig das Leben schwer machen können. Nach dem massiven Erfolg des neuen Genres der "Battle Royale"-Spiele, dürfte "Mavericks: Proving Grounds" sicher eine Menge Fans finden – denn wilder geht immer.

Ebenfalls im Trailer zu sehen ist die doch äußerst feine Optik der Spielumgebung, die sich stark von den direkten Konkurrenten abhebt. So kann die Spielwelt nicht nur mit schicken Wettereffekten aufwarten, sondern bietet euch darüberhinaus noch eine lebendig wirkende Tierwelt. Bleibt zu hoffen, dass die kleinen Viecher den ein oder anderen Shoot-Out noch spannender machen, wenn etwa ein pelziger Waldbewohner zum Angriff auf den Spieler übergeht. Auch eine Hub-Welt ist im fertigen Spiel geplant: In "The Capital" könnt ihr handeln, Clan-Features verwalten und einen Blick auf eure gesammelten Erfolge werfen.