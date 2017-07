Pünktlich zum iPhone 8: Apple verbessert Apple-Store-App

Schon bald stellt Apple das iPhone 8 vor und Millionen von Nutzern werden wieder einmal Apples Webseite und die Apple-Store-App stürmen, um eine Vorbestellung zu tätigen. Damit das noch besser funktioniert als bisher, hat das Unternehmen nun seine Shopping-App mit einem Update versehen.

Die Apple-Store-App trägt nach dem Update die Versionsnummer 4.3. Mit Ihr soll es Euch nun möglich sein, noch einfacher zu überprüfen, ob das iPhone Eurer Wahl in einem Apple Store in Eurer Umgebung gerade verfügbar ist oder nicht. Besonders praktisch ist dieses Feature natürlich direkt nach dem Verkaufsstart eines neuen iPhone, wie er uns mit dem iPhone 8 in einigen Wochen erwartet.

Bessere Chancen auf ein iPhone 8?

Solltet Ihr Euch also schon jetzt fragen, wie Ihr Euch auf den Release des iPhone 8 vorbereiten könnt, dann wäre die neue Apple-Store-App wohl nicht der schlechteste Rat. Wenn der Ansturm von Nutzern auf Apples Webseite zur Veröffentlichung groß ist und nicht ausreichend Geräte zum Start zur Verfügung stehen, kann eine Alternative zum Campen vor dem Apple Store und zum Aktualisieren von Apples Online-Angebot nicht schaden.

Weitere Neuerungen der Apple-Store-App umfassen außerdem die Möglichkeiten, Einkäufe bei entsprechender Einrichtung eines Zahlungsmittels allein über Touch ID zu quittieren. Auch könnt Ihr nach der Authentifizierung via Fingerabdrucksensor auch in die Einstellungen für Eure Apple ID gelangen.