Pulse HR: Withings kündigt neuen Fitness-Tracker mit langer Akkulaufzeit an

Withings hat einen neuen Fitness-Tracker vorgestellt: Der Withings Pulse HR folgt auf den 2013 veröffentlichten Vorgänger. Herausragendes Merkmal ist die lange Akkulaufzeit: Angeblich müsst ihr das Wearable erst nach 20 Tagen aufladen.

Der Withings Pulse HR bietet laut Hersteller die wichtigsten Funktionen der Smartwatch Steel HR, die seit Kurzem auch als Limited Edition mit goldenem Gehäuse erhältlich ist. Wie das "HR" in der Bezeichnung andeutet, überwacht das Wearable unter anderem euren Herzschlag. Es erfasst euren Puls sowohl tagsüber als auch nachts in Zehn-Minuten-Intervallen. Während sportlicher Betätigung erfolgt die Messung der Herzfrequenz dagegen ununterbrochen.

GPS nur mit Smartphone

Darüber hinaus bietet der Withings Pulse HR "Multisport-Tracking für über 30 verschiedene Aktivitäten wie Yoga, Volleyball, Rudern, Boxen, Skifahren und Eishockey". Auf dem OLED-Display seht ihr währenddessen stets eure aktuelle Herzfrequenz. Über die Health-Mate-App für euer Smartphone könnt ihr einstellen, welche Aktivität der Pulse HR auf seinem Bildschirm anzeigt.

Euer Smartphone benötigt ihr ebenfalls, wenn ihr Connected GPS verwenden wollt: Dann könnt ihr per GPS von euch zurückgelegte Strecken protokollieren – etwa beim Gehen, Laufen oder Radfahren. Geschwindigkeit, Distanz und Herzfrequenz lassen sich dabei in Echtzeit auf dem Display des Pulse HR ablesen.

Die Health-Mate-App zeigt den Streckenverlauf außerdem auf einer Karte an. Auch zum Schwimmen ist der Fitness-Tracker offenbar geeignet: Er ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern (5 ATM) wasserdicht. Über die Webseite des Herstellers könnt ihr den Withings Pulse HR bereits vorbestellen – für 129,95 Euro . In den Handel gelangen wird er am 5. Dezember 2018.