Wer sich ein Apple-Smartphone zulegen will, hat die Qual der Wahl bei der Ratenzahlung für iPhones. Nicht nur große Elektrohändler, sondern auch die Netzanbieter in Deutschland bieten die Option an, das Handy bequem über mehrere Monate hinweg zu zahlen. Hier solltet ihr aber aufpassen, bevor ihr zugreift.

Ein iPhone auf Ratenzahlung macht selbst hochpreisige Modelle wie das iPhone 12 Pro erschwinglich. Allerdings solltet ihr die Angebote der einzelnen Händler genau vergleichen. Viele Märkte etwa schlagen noch eine Portion Zinsen auf den Kaufpreis, wenn ihr euch für eine Zahlung über mehrere Monate entscheidet.

Netzanbieter: Die meisten Raten laufen weiter

Holt ihr euch das iPhone mit Vertrag über einen Provider, müsst ihr meist ein achtsames Auge auf die Laufzeit haben. Bei vielen Anbietern endet die Zahlung nämlich nicht nach eurer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Stattdessen laufen die Raten für das Handy so lange weiter, bis ihr selbst eingreift und euren Vertrag beziehungsweise Tarif anpasst. Wer da nicht schnell genug reagiert, wird unter Umständen über mehrere Monate ein bereits abbezahltes iPhone weiter bezahlen.

Faire Ratenzahlung für neues iPhone: Das ist Tag NiX

Anders sieht das Ganze mittlerweile bei o2 aus. Der Provider hat den Tag NiX eingeführt. Das bedeutet: Wenn die vereinbarte Laufzeit eurer Ratenzahlung abgeschlossen ist, ist euer iPhone automatisch abbezahlt. Ihr müsst somit nicht einen Cent mehr als nötig für das Top-Smartphone bezahlen. Von eurem Konto gehen danach gegebenenfalls nur noch die laufenden Kosten für euren Tarif ab. Das senkt eure finanzielle monatliche Belastung ganz ohne euer Eingreifen.

Ihr sucht mehr Infos zum Tag Nix? Falls ihr noch mehr Details rund um den Tag NiX und die Ratenzahlung von iPhones bei o2 sucht, findet ihr Falls ihr noch mehr Details rund um den Tag NiX und die Ratenzahlung von iPhones bei o2 sucht, findet ihr auf dieser Seite des Providers alles Wissenswerte. Der Tag NiX gilt natürlich auch für Smartphones, die ihr euch inklusive o2-Tarif im CURVED-Shop sichert. Hier findet ihr auch alle aktuellen iPhone-Modelle und könnt euch flexibel für einen Tarif eurer Wahl entscheiden.

Gerade ein iPhone auf Ratenzahlung lohnt sich in Kombination mit dem Tag NiX: Die Smartphones von Apple sind in der Regel sehr schnell und werden über mehrere Jahre mit Updates versorgt. Hier bietet es sich an, dass ihr das Smartphone nicht zwei, sondern gleich drei Jahre oder noch länger behaltet. Das hat insbesondere dann einen Vorteil, wenn ihr einen günstigen Tarif nutzt und mit diesem preislich sowie vom angebotenen Datenvolumen zufrieden seid.

Ihr seid also nicht nach Ende der 24 Monate Mindestlaufzeit darauf angewiesen, sofort zu handeln. Seien es ein paar Monate oder Jahre: Ihr könnt dank Tag NiX selbst entscheiden, wann ihr etwas an eurem Vertrag ändert. Zahlt ihr das Smartphone nicht länger als nötig ab, sorgt das für weniger Druck bei eurer Entscheidung.

Tipp: Mit Tag NiX Wartezeit auf neues iPhone überbrücken

Wenn ihr immer das neueste Apple-Smartphone haben wollt, hilft euch der Tag NiX besonders: Angenommen, eure Mindestvertragslaufzeit (und die Ratenzahlung für das iPhone) endet im Juni, ihr wollt aber vor der Verlängerung noch auf das neue iPhone warten, das Apple für gewöhnlich aber erst im September eines jeden Jahres enthüllt.

Gut also, wenn ihr euer altes schon abbezahltes iPhone in den Monaten dazwischen nicht doch noch weiter bezahlen müsst. Ihr zahlt durch den Tag NiX nur noch für euren Tarif, könnt euch entspannt zurücklehnen und auf die neue Apple-Generation warten. Ebenso bequem könnt ihr dann in Ruhe entscheiden, ob ihr auf ein neues iPhone umstiegen wollt.

