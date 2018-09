Razer Phone 2: Termin für Enthüllung steht wohl fest

Spätestens seit Anfang September 2018 ist klar, dass ein Razer Phone 2 in den Startlöchern steht. Nun ist auch der Zeitpunkt der Enthüllung nahezu gewiss. Diese wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch im Oktober stattfinden.

Das hat der Hersteller selbst angedeutet, wie GSMArena berichtet: Razer habe Presse-Einladungen zu einer am 10. Oktober 2018 stattfindenden Keynote mit CEO Ming-Lian Tan versendet. Wie ihr in dem Tweet unter diesem Artikel sehen könnt, legt die Gestaltung der Einladung nahe, dass sich das Razer Phone 2 an diesem Tag der Öffentlichkeit zeigt.

Große Ähnlichkeit zum Vorgänger?

Denn der Zeitplan für die Veranstaltung ist vom Umriss eines Geräts umrahmt, das wohl große Ähnlichkeit mit dem ersten Razer Phone hat. Ein vor Kurzem geleaktes Bild hat bereits angedeutet, dass das Razer Phone 2 seinem Vorgänger sehr ähnlich sehen wird. Dass eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte, wenn das neue Gaming-Smartphone erscheint, seht ihr in dem zweiten Tweet unter dieser News.

Demnach werden die Verbesserungen wohl in erster Linie im Innern des Smartphones zu finden sein. Gerüchten zufolge besitzt das Razer Phone 2 Qualcomms aktuellen Top-Chipsatz Snapdragon 845, den der Grafikprozessor Adreno 630 unterstützt. Außerdem sind 8 GB Arbeitsspeicher im Gespräch.

Das LC-Display soll 5,7 Zoll in der Diagonale messen und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bieten. Die Auflösung des Bildschirms liegt angeblich bei 2560 × 1440 Pixeln. Es könnte sich um das gleiche Display handeln wie beim Vorgänger, den wir ausführlich getestet und für durchaus empfehlenswert befunden haben.