Razer Phone 3: Ist Schluss mit der Gaming-Smartphone-Reihe?

Das Razer Phone 2 wird womöglich das vorerst letzte Smartphone des Gaming-Zubehör-Herstellers bleiben. Im Unternehmen gibt es tiefgreifende Veränderungen, die sich auch auf die Entwicklung des Razer Phone 3 auswirken.

Razer hat insgesamt 30 Mitarbeitern gekündigt, was etwa zwei Prozent der kompletten Belegschaft entspricht. Das bestätigte der Hersteller in einem Statement gegenüber Droid Life. Das Unternehmen möchte profitabler werden und sich künftig nur noch auf Schlüsselprojekte konzentrieren. In der Folge seien daher zahlreiche Projekte eingestellt worden und insbesondere die Mobile-Sparte betroffen. Weiter ins Detail ging Razer nicht.

Razer Phone 2 bekommt weiter Updates

Ein ehemaliger Mitarbeiter wurde dafür umso deutlicher und nannte ein betroffenes Produkt: Die Entwicklung des Razer Phone 3 sei gestoppt worden, verriet dieser gegenüber Droid Life. Beide Generationen des Gaming-Smartphones bedienen bislang eine echte Nische und erhielten überwiegend positive Kritiken, wie auch unser Test des Razer Phone 2 zeigt. Ein hochwertiges Gerät beschert aber nicht zwangsläufig gute Verkaufszahlen beschert. Diese Erfahrung haben unter anderem auch LG und Sony gemacht.

Razer möchte sich aber nicht komplett aus dem Mobile-Geschäft verabschieden. Die aktuelle Generation soll künftig weiterhin Updates und neue Funktionen bekommen. In Kürze steht unter anderem die Aktualisierung auf Googles Betriebssystem Android Pie bereit.

In einem zweiten Statement heißt es übrigens, man arbeite weiter an neuen "aufregenden Mobile-Projekten". Das hört sich durchaus etwas widersprüchlich an. Razer kündigt Kürzungen in der Mobile-Sparte an und verspricht gleichzeitig neue Projekte in diesem Bereich? Wir lassen uns einfach mal überraschen.