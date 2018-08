Real Madrid verkauft Trikot von fiktivem "FIFA 19"-Spieler Alex Hunter

In "FIFA 19" verschmelzen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität: Im Story-Modus "The Journey" wechselt der virtuelle Fußballstar Alex Hunter zu Real Madrid – und in deren Fanshop gibt es sein Trikot zu kaufen.

Im realen Fußballgeschäft wechselte Cristiano Ronaldo in diesem Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin, im virtuellen Spiel soll Alex Hunter den Weltfußballer ersetzen: In "FIFA 19" streift sich der fiktive Protagonist von "The Journey" künftig das Trikot des Champions-League-Siegers über. Den (virtuellen) Wechsel treiben EA Sports, Real Madrid und Ausrüster adidas in der realen Welt nun auf die Spitze: Im Fanshop der Königlichen könnt ihr ein Trikot von Hunter kaufen.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Teurer Marketing-Deal

Allerdings müsstet ihr dafür tief in die Tasche greifen: Für das hochwertige Authentic-Trikot (in Weiß, Schwarz oder Rot) mit Hunters Lieblingsnummer 29 werden im offiziellen Store von Real Madrid 144,95 Euro aufgerufen. Die Variante mit langen Ärmeln kostet 159,95 Euro. Eine Standard-Version hat ein Preisschild von knapp 90 Euro. Shirts für Babys, Kleinkinder und Jugendliche kosten zwischen 69,95 und 109,95 Euro; da gehören dann aber auch Hose und Stutzen dazu. Die Preise entsprechen denen, die auch für die Trikots der "anderen" Real-Stars verlangt werden.

Von seinen neuen "Mitspielern" wurde Alex Hunter bereits vor einigen Tagen freundlich begrüßt. Abseits von "The Journey" gibt es in "FIFA 19" zudem ganz neue Spiel-Modi und Ikonen, darunter auch Weltmeister Miroslav Klose. Das Spiel erscheint am 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.