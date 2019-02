"Red Dead Online": Neuigkeiten zum großen Beta-Update für RDR2

Ende November 2018 hat Rockstar Games "Red Dead Online" veröffentlicht. Der noch im Beta-Stadium befindliche Online-Modus von "Red Dead Redemption 2" erhält am 26. Februar 2019 "eine Reihe von Updates und neuen Features", wie das Entwicklerstudio bekannt gegeben hat.

Die Aktualisierung werde "viele Verbesserungen und Erweiterungen für die offene Spielwelt" einführen. Unter anderem nimmt Rockstar Games Anpassungen an den Gesetzeshütern und dem Bounty-System vor. Künftig wirkt sich die Schwere eures Verbrechens auf die Höhe des Kopfgeldes aus, das auf euch ausgesetzt wird: In die Höhe schnellt es etwa, wenn ihr einen anderen Spieler um die Ecke bringt.

Tägliche Herausforderungen und neues Kopfgeldsystem

Wenn ihr dagegen Dorfbewohner angreift oder Tiere quält, fällt das Kopfgeld offenbar nicht ganz so hoch aus wie bisher. Leichtere Straftaten wie Diebstahl wirken sich demnächst sogar nur noch negativ auf eure Ehre aus. Wenn euch Kopfgeldjäger in "Red Dead Online" an den Kragen wollen, erhaltet ihr künftig eine Benachrichtigung darüber. Wie leicht ihr ihnen entkommen könnt, hängt von der Höhe des auf euch ausgesetzten Kopfgelds ab.

Gleichzeitig seid ihr für andere bald schwerer auf der Karte auszumachen. Nur Spieler, die sich in einem Umkreis von 150 Metern von euch befinden, werden euch auf der Minikarte sehen können. Feuert ihr einen Schuss ab, erhöht sich der Radius allerdings. Außerdem wird anhand der Kartenmarkierung ablesbar sein, wie aggressiv ein Spieler ist: Je dunkler und röter das Symbol eines Spielers, desto eher neigt er dazu, andere anzugreifen.

Darüber hinaus erweitert Rockstar Games die Verhandlungsmöglichkeiten in "Red Dead Online". Künftig sind Absprachen mit ganzen Trupps möglich. Wer lieber die Waffen sprechen lässt, kann Fehden außerdem bald direkt nach dem ersten Kill anzetteln. Ebenfalls interessant: Es soll jeden Tag Herausforderungen geben, für deren Abschluss ihr Erfahrungspunkte und Goldnuggets erhaltet.