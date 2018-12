"Red Dead Online": Rockstar will Preise und Belohnungen optimieren

Ausflüge in "Read Dead Online" lohnen sich bald womöglich noch mehr

Die Beta zu "Red Dead Online" ist mittlerweile gestartet. Viele Tester haben aber sicherlich schon gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ein kleines Vermögen anzuhäufen. Waffen sind bei Händlern zu teuer, während Belohnungen für Aktivitäten zu gering ausfallen. Das hat Entwickler Rockstar Games wohl auch bemerkt.

Rockstar Games hat auf der eigenen Webseite verkündet, um welche Dinge sich das Team bei "Red Dead Online" nun kümmern wird. Demnach liegt der Fokus aktuell auf der Wirtschaft im Spiel. Geplant seien hier Optimierungen an der Balance, damit ihr für Aktivitäten angemessen belohnt werdet.

Passendes Produkt Red Dead Redemption 2

Nächstes Update in Kürze

Wie die Optimierung genau erfolgen soll, hat der Entwickler nicht verraten. Entweder könnten die Preise für Gegenstände im Spiel fallen, oder ihr bekommt mehr Geld für Missionen und Co. Letztendlich dürfte es für euch in jedem Fall einfacher werden, die Summe für ein bestimmtes Item zusammenzusparen. Die Frage ist, wie stark die Anpassungen von Rockstar Games ausfallen werden. Da ihr die Währung des Spiels später auch gegen Echtgeld im In-Game-Shop erwerben könnt, dürfte es aber nicht zu einfach werden, an ein Vermögen zu kommen.

Zudem will sich das Team noch um einige Fehler in "Red Dead Online" kümmern. Nutzer sollen zum Beispiel nicht mehr aus einem laufenden Spiel geworfen werden. Das nächste Update für den Multiplayer-Modus von "Red Dead Redemption 2" soll frühestens zu Nikolaus erscheinen. Ob diese Aktualisierung bereits die optimierten Preise und Belohnungen enthält, ist aber noch unklar.