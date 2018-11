"Red Dead Online" soll noch Ende November 2018 starten

Schon bald könnt ihr mit anderen Spielern durch den Wilden Westen streifen: "Red Dead Online" soll in die Beta-Phase starten. Einige Spieler können den Mehrspieler-Modus von "Red Dead Redemption 2" aber anscheinend schon jetzt ausprobieren.

Auf der PlayStation 4 und Xbox One soll noch Ende November 2018 die offene Beta für "Red Dead Online" starten, wie PlayFront berichtet. Wenn Rockstar Games diesen Zeitplan wie versprochen einhält, könnt ihr spätestens Anfang Dezember spielen. Hierfür benötigt ihr voraussichtlich ein Abo von PlayStation Plus oder Xbox Live Gold. Wie ihr Zugang zur Beta erhaltet, ist bislang noch nicht bekannt. Da es sich um einen offenen Test handeln soll, könnte eine spezielle Anmeldung gar nicht erst erforderlich sein.

Erste Nutzer schon im Spiel?

Allerdings soll der Zugang zur Beta schrittweise verteilt werden – möglicherweise, um die Server nicht zu überlasten. Einige Spieler haben in "Red Dead Redemption 2" wohl bereits Trophäen errungen, die mit dem Mehrspieler-Modus in Verbindung stehen. Demnach dürfen die ersten Nutzer "Red Dead Online" schon ausprobieren. Trotzdem gibt es nur wenige Informationen über die Inhalte, die euch erwarten.

Wenn Rockstar Games den gleichen Weg wie mit "GTA Online" einschlägt, dürften euch etwa der Modus "Deathmatch" erwarten, in dem ihr gegen andere Spieler antretet. Denkbar ist aber auch ein Verteidigungs-Modus wie bei "GTA Online", in dem ihr im Team mehrere Wellen an computergesteuerten Feinden überstehen müsst. Bekannt ist, dass ihr mit eurem eigenen Charakter in "Red Dead Online" Missionen annehmen und Erfahrungspunkte sammeln könnt.