"Red Dead Redemption 2": Companion-App deutet auf PC-Umsetzung hin

Seit dem 26. Oktober 2018 ist "Red Dead Redemption 2" für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. PC-Spieler bleiben bislang außen vor. Das könnte sich aber in Zukunft ändern, wie Dateien in der Companion-App andeuten sollen.

Die Webseite RockstarINTEL hat darin mehrere Referenzen auf eine PC-Version von "Red Dead Redemption 2" entdeckt. Unter anderem findet sich in der offiziellen Smartphone-App offenbar eine Codezeile, die eine Verbindung zu einem PC herstellen soll. Eine andere Zeile wiederum deute darauf hin, dass es auch von der Companion-App an sich eine PC-Version geben wird.

Passendes Produkt Red Dead Redemption 2

Nicht der einzige Hinweis

Auch DSOGaming hat sich die Smartphone-App zu "Red Dead Redemption 2" genau angeschaut. Der Webseite zufolge sollen in den Dateien auch Referenzen auf einen Antialiasing-Modus des Grafikkartenherstellers NVidia zu finden sein. Dieser Modus sei allerdings PCs vorbehalten und komme auf Konsolen gar nicht zum Einsatz.

Allerdings sei auch denkbar, dass es sich bei den Referenzen einfach nur um Überbleibsel aus der Companion-App zu "GTA V" handle. Möglicherweise hat Rockstar Games Code-Inhalte daraus wiederverwertet. Offiziell zu einer PC-Version von "Red Dead Redemption 2" geäußert hat sich das Unternehmen bisher nicht.

Immerhin hat ein Mitarbeiter von Rockstar Games "Red Dead Redemption 2" für den PC vorübergehend in seinem LinkedIn-Profil erwähnt. Darüber hinaus sind in der Vergangenheit die meisten Spiele des Entwicklerstudios früher oder später für den PC erschienen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass nicht nur PS4- und Xbox-One-Besitzer in den Genuss des Western-Hits kommen.