"Red Dead Redemption 2": Darum wird die Installation sehr lange dauern

Wer "Red Dead Redemption 2" auf PlayStation 4 spielen will, der braucht Geduld und muss vielleicht auch noch Platz auf der Festplatte freischaufeln. Der kommende Top-Titel verbraucht wohl deutlich mehr Speicherplatz als die meisten anderen Spiele. Dies und noch mehr verrät das von Sony vorgestellte PS4 Pro-Bundle zum Western-Hit.

Entdeckt wurden die Angaben von aufmerksamen Beobachtern von RockstarIntel, die sich ein Bild der Bundle-Verpackung genauer angeschaut haben. Ihr findet das Bild im Tweet am Ende des Artikels. Gleich 105 GB Speicherplatz benötigt das Spiel demnach. Besonders geduldig werden diejenigen Spieler sein müssen, die "Red Dead Redemption 2" aus dem PlayStation Store herunterladen. Mit einer 100-Mbit-Leitung würde der Download von 105 GB schon etwa 2,5 Stunden dauern – unter Idealbedingungen. In der Realität dürfte der Download sogar noch viel mehr Zeit benötigen.

Bis zu 32 Spieler im Multiplayer

Selbst wenn ihr das Spiel auf Disc erwerbt, müsst ihr aufgrund des Speicherplatzbedarf wohl viel Wartezeit mitbringen, bis ihr endlich spielen könnt. Besitzer einer älteren PS4 mit "nur" 500 GB Festplattenspeicher könnte aber allein die Größe des Spiels vor ein Problem stellen. Denn die Firmware der Konsole schlägt bereits mit etwa 100 GB zu Buche. Wer dann noch ein paar Rollenspiele und grafisch aufwendige Top-Titel installiert hat, der hat für "RDR2" möglicherweise gar nicht mehr ausreichend Platz zur Verfügung. Wenn ihr nicht unbedingt andere Spiele löschen möchtet, könnt ihr zum Glück aber auch zu einer externen Festplatte greifen.

Die Verpackung des Bundles gibt offenbar auch noch weitere interessante Informationen Preis: Die maximale Anzahl an Spielern soll im Online-Modus bei 32 liegen. Zudem sei nicht näher beschriebener "Online Content" 30 Tage lang für PS4-Spieler exklusiv. Diese Frist wird wohl direkt am 26. Oktober 2018 beginnen. An diesem Tag erscheint "Red Dead Redemption 2" für PlayStation 4 und Xbox One.