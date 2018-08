"Red Dead Redemption 2": Neuer Trailer zeigt erstes echtes Gameplay

Bisher wurden die Rockstar-Fans mit schicken Filmschnipseln zum kommenden Spiele-Super-Hit "Red Dead Redemption 2" abgespeist – das hat nun ein Ende. Denn der neue Trailer zeigt endlich, wie das Spiel auf eurem System aussieht und sich spielt, wenn ihr eurem Tagesgeschäft nachgeht. Dass es dabei eine unfassbar gute Figur macht, muss wohl nicht extra erwähnt werden.

Mit "Red Dead Redemption 2" steht für Besitzer einer PS4 oder Xbox One am 26. Oktober nach über acht Jahren endlich der Nachfolger des kultigen Open-World-Wild-West-Epos bereit. Und Rockstar lässt sich vor dem nahenden Erscheinungstermin nicht lumpen und will nun alle Zweifler mit einem neuen Trailer überzeugen – denn im Gegensatz zur Vergangenheit wird erstmals echtes Gameplay des Western-Spiels zeigt.

Die Ruhe vor dem Sturm

Und das kann natürlich extrem überzeugen. Eine bessere Optik in einem Open-World-Spiel gab es wohl bis jetzt noch nicht zu sehen, auch machen auch die präsentierten Spielmechaniken einen mehr als soliden Eindruck. Des Weiteren werden weitere Trailer in dieser Machart angekündigt, die genauestens sezieren sollen, wie ihr euch den Rest von "Red Dead Redemption 2" vorstellen könnt. Sobald neue Videos aus dieser Reihe verfügbar gemacht werden, haben wir sie für euch. Aber das "Red Dead Redemption 2" nicht ohne Grund das am meisten herbeigesehnte Spiel des Jahres ist, werden die neuen Szenen wohl nur noch mehr untermauern. Am 26. Oktober geht's auf den Konsolen los, die noch nicht angekündigte PC-Version dürfte noch ein wenig auf sich warten lassen.