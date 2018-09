"Red Dead Redemption 2": So läuft das Jagen und Angeln

Die Veröffentlichung von "Red Dead Redemption 2" rückt näher. Einen Monat vor dem Launch hat Entwickler Rockstar Games neue Details verraten: Auf seinem offiziellen Blog erklärt das Unternehmen, wie ihr die Fauna im Spiel zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Wilde Tiere sind für Spieler in "Red Dead Redemption 2" aus mehreren Gründen interessant: Nachdem ihr sie erlegt habt, könnt ihr sie essen, zu Kleidung verarbeiten oder verkaufen. Insgesamt gibt es etwa 200 verschiedene Tierarten in dem Spiel – darunter verschiedene Vögel, Fische, Reptilien und Säugetiere. Alle davon sollen ein einzigartiges Verhalten an den Tag legen und unterschiedlich auf ihre Umgebung reagieren. Um ein wildes Tier in "Red Dead Redemption 2" zu fangen, stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Jagen und Angeln.

Passendes Produkt Red Dead Redemption 2

Jagen will gelernt sein

Bevor es auf die Jagd geht, müsst ihr zunächst einmal geduldig die Fährte eines Tiers aufnehmen. Dabei solltet ihr auch auf Details wie die Windrichtung achten, um eure Beute nicht versehentlich aufzuschrecken. Beim Erlegen der Beute müsst ihr ebenfalls einiges bedenken. Denn die verwendete Waffe beeinflusst die Qualität des Fleisches und des später abgezogenen Fells ebenso wie die Position der Einschussstelle.

Das wiederum wirkt sich auf die Preise aus, die euch Händler für Fell oder Fleisch bezahlen. Erlegte Tiere könnt ihr in "Red Dead Redemption 2" entweder am Stück mitnehmen oder an Ort und Stelle schlachten und häuten. Lange liegen lassen solltet ihr sie dagegen nicht, da sich sonst Geier über die Kadaver hermachen.

Beim Fischen wiederum müsst ihr insbesondere auf den richtigen Köder achten. Je nach Fischart kann ein anderer der richtige sein. Außerdem variieren die Fischarten, die ihr fangen könnt, von Region zu Region. Angeln bringt euch wie das Jagen Nahrung und nützliche Materialien ein.