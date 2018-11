"Red Dead Redemption 2" und "God of War" für Spiel des Jahres nominiert

Die Games Awards gehen am 6. Dezember 2018 in die nächste Runde. "Red Dead Redemption 2" oder "God of War" könnten auf der Veranstaltung die Auszeichnung für das Spiel des Jahres erhalten.

Beide Titel haben außerdem die meisten Nominierungen erhalten. Außer für die Auszeichnung als "Game of the Year" sind die Spiele auch in folgenden Kategorien nominiert: "Best Action/Adventure Game", "Best Game Direction", "Best Narrative", "Best Art Direction", "Best Score/Music", Best Audio Design" und "Best Performance". Die beiden Blockbuster-Titel treffen also jeweils direkt aufeinander.

Top-Favoriten auf den Titel

Sowohl "Red Dead Redemption 2" als auch "God of War" haben von der Fachpresse Top-Wertungen erhalten. Die beiden Titel dürften die Auszeichnung für das beste Spiel 2018 demnach unter sich ausmachen. Von den weiteren Nominierten hat wohl "Spider-Man" die besten Chancen. Außerdem treten "Assassin’s Creed Odyssey", "Celeste" und "Monster Hunter: World" an. Im letzten Jahr ging der Award an "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Das derzeit mit Abstand erfolgreichste Spiel, "Fortnite", ist in den Kategorien "Best Ongoing Game", "Best Multiplayer Game" und "Best Mobile Game" nominiert. Der große Konkurrent "PUBG MOBILE", "Donut County", "Florence" und "Reigns: Game of Thrones" dürfen sich ebenfalls Hoffnungen auf die Auszeichnung als bestes Mobile-Spiel machen.

Trotz Traumwertungen und den zahlreichen Nominierungen sind nicht alle Spieler hundertprozentig zufrieden mit "Red Dead Redemption 2": Einige Nutzer stört die vergleichsweise träge Steuerung. Allerdings ist diese von den Entwicklern beabsichtigt. Sie soll für mehr Realismus sorgen. Spätestens das zum Teil kuriose Verhalten eures Pferds dürfte euch aber wieder daran erinnern, dass "RDR2" doch nur ein Spiel ist.