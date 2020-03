Redmi K30 Pro Release: Xiaomi kommt Huawei zuvor

Während das Redmi K30 bereits seit vergangenen Dezember offiziell ist, warten wir nach wie vor auf die Pro-Ausführung. Offenbar aber nicht mehr lange: Das Redmi K30 Pro steht wohl unmittelbar vor der Enthüllung.

Angedeutet habe das laut GizmoChina Wang Xiaoyan, der Vizepräsident von Xiaomi China. Auf die Frage nach dem Release-Datum des Redmi K30 Pro, antwortete dieser: "vor dem [Huawei] P40". Wann Letzteres erscheinen wird, ist zwar noch unklar. Dass die Enthüllung des P40 am 26. März erfolgen wird, steht jedoch schon fest. Demnach stehen die Chancen gut, dass Xiaomi das Redmi K30 Pro bereits zuvor enthüllt.

Redmi K30 Pro: Launch am 24. März?

Redmi launcht seine Smartphones in der Regel an Dienstagen. Da es noch keinen Termin für die Enthüllung gibt, kommt der 16. März dafür aber wohl zu früh. Weitaus wahrscheinlicher ist eine Präsentation am 24. März. Damit würde das Redmi K30 Pro dem Huawei P40 zwei Tage zuvorkommen. Viel Zeit bleibt bis dahin nicht mehr. Es ist also davon auszugehen, dass Xiaomi in den kommenden Tagen das Launch-Datum für das Redmi K30 Pro ankündigt. Das Smartphone wird wohl nicht das einzige Redmi-Gerät sein, das in Kürze Premiere feiert. Auf demselben Event soll Xiaomi auch ein neues Redmi-Notebook und das erste Fitness-Armband der Submarke vorstellen.

Was ist vom Redmi K30 Pro zu erwarten?

Viele Nutzer setzen große Hoffnungen in das Redmi K30 Pro. Denn zum Release-Zeitpunkt könnte es das günstigste Smartphone sein, dass über Qualcomms Snapdragon 865 verfügt. Dabei handelt es sich um den aktuell stärksten Android-Chipsatz. Von der Leistung her soll er unter anderem dem Galaxy-S20-Antrieb (Exynos 990) spürbar überlegen sein. Gleichzeitig dürfte der Preis des K30 Pro deutlich unter dem Samsungs aktueller Top-Modelle liegen.

Angeblich wird neben dem "normalen" Pro-Modell auch eine Redmi K30 Pro Zoom Edition erscheinen. Wir sind gespannt, was sich hinter dieser vielversprechenden Bezeichnung verbirgt, und hoffen dieses Gerät ebenfalls in Kürze kennenzulernen.