Zu den zwei kommenden Modellen des Redmi Note 9 sind neue Gerüchte aufgetaucht und verraten uns details zur Ausstattung der Smartphones. Wer sich diese genauer anschaut, könnte jedoch das Gefühl haben, einiges schon einmal gesehen zu haben.

Das Redmi Note 9 soll in zwei Ausführungen kommen: Einmal die Standard-Version und einmal als Pro-Modell. Letzteres scheint sich die technischen Aspekte aber mit einem anderen Smartphone von Xiaomi zu teilen. Denn bis auf die Kamera ist die Ausstattung gleich zu der des Mi 10T Lite, wie Android Authority berichtet.

Pro-Modell mit guter Vierfach-Kamera

Das Redmi Note 9 Pro soll ein 6,67 Zoll großes LCD-Display (Full HD+) besitzen. Der Bildschirm kann angeblich die Bildwiederholrate anpassen – je nach Anwendung von 30 Hz bis 120 Hz. Als Chipsatz ist offenbar Qualcomms Snapdragon 750G verbaut. Genau die gleichen technischen Details bietet das Mi 10T Lite. Selbst die Maße des kommenden Redmi-Modells sind mit Xiaomis anderen Mittelklasse-Smartphone identisch. Es gehen sogar Gerüchte um, dass beide Geräte das gleiche Gehäuse nutzen.

Nur die Kamera des Redmi Note 9 Pro scheint sich von der des Mi 10T Lite zu unterscheiden. Ein Sensor der Vierfach-Kamera soll mit bis zu 108 Megapixel auflösen. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem Mi 10T Lite. In Bezug auf die Frontkamera mit 16 MP sind sich Note 9 Pro und Mi 10T Lite wieder ebenbürtig.

Redmi Note 9: Leichter, aber auch schwächer

Das Standard-Modell des Redmi Note 9 unterscheidet sich den Gerüchten zufolge deutlicher vom Xiaomi Mi 10T Lite. Das Gehäuse etwa soll kleiner sein, das Smartphone insgesamt leichter. Das Standard-Modell verfügt offenbar über eine Triple-Kamera, deren Hauptlinse mit 48 MP auflöst. Dazu kommt eine Selfie-Kamera mit 13 MP.

Unklar ist, ob der Bildschirm des Remi Note 9 eine Bildwiederholrate von 120Hz unterstützt. Verbaut ist zudem nicht der Snapdragon 750G, sondern der Dimensity 800U von MediaTek. Dieser ist bislang nur in Geräten von Realme zu finden, wie dem Realme X7 oder dem Realme Q2.

Sollte sich zumindest das Premium-Modell des Redmi Note 9 am Preis des Mi 10T Lite orientieren, würde es bei Markteinführung um die 300 Euro kosten. Gerüchteweise sollen die Smartphones noch in diesem Monat in China erscheinen. Ob sie auch hierzualnde auf den Markt kommen, ist bislang noch nicht bekannt.