Refridgerdating: Samsungs Dating-App macht Kühlschrank zum Vermittler

Bei Samsung heißt es offenbar "Liebe geht durch den Kühlschrank". Denn so könnten wir in etwa eine Dating-App zusammenfassen, die das Unternehmen ins Leben gerufen hat. Mit "Refridgerdating" sollen sich Paare durch ihre Vorratsschränke finden.

In erster Linie braucht ihr für die Nutzung von Refridgerdating nicht einmal ein Smartphone. Der offiziellen Webseite zufolge reicht auch ein smarter Kühlschrank von Samsung mit Family Hub aus. Zu den Features der smarten Geräte zählt eine Kamera, die den Inhalt eures Kühlschranks fotografieren kann. Und dieses Bild ladet ihr dann wiederum in die Dating-App – und keines von euch.

Matches für den Kühlschrank

Im Grunde wischt ihr euch dann durch Bilder, auf denen nur verschiedene Lebensmittel zu sehen sind. Gefällt euch die Auswahl eines anderen Nutzers, könnt ihr ein Like verteilen. Hat euer Kühlschrank dann mit einem anderen Kühlschrank ein Match, könnt ihr den Kontakt herstellen und herausfinden, welcher Mensch hinter dem massiven Vorratsschrank steckt. Womöglich findet ihr so die Person, deren Zutaten sich mit euren ergänzen.

Ihr braucht aber nicht unbedingt einen smarten Kühlschrank von Samsung. Selbst mit einem Smartphone könnt ihr über Refridgerdating die Personen finden, die zu euch wie ein Kühlschrank-Magnet zum Kühlschrank passt. Anmelden könnt ihr euch über die offizielle Webseite. Mit der App macht ihr dann via Handy die nötigen Fotos. Samsung empfiehlt, dass ihr dem Inneren des Vorratslagers aber kein Styling verpasst – euer potenzieller Partner sollte euren Kühlschrank so erleben, wie er wirklich ist. Nicht, dass ihr später in Erklärungsnot geratet, sollte dieser zum Beispiel doch etwas mehr Fleisch enthalten und ganz anders als auf den Bildern aussehen.