"Rocket League": Mit dem Rocket Pass kommt ihr ab sofort an neue Items

Videospielentwickler Psyonix hat vorgestellt, welche Inhalte euch im neuen Rocket Pass für den Multiplayer-Klassiker "Rocket League" zur Verfügung stehen werden. Das Feature gibt es in einer kostenfreien und -pflichtigen Fassung.

"Rocket League" bekommt ein neues Belohnungssystem. Das Premium-Modell kostet zehn Schlüssel (etwa zehn Euro) und liefert euch bis zu 70 Gegenstände, darunter Autos, Reifen, Boni, Schlüssel und Tor-Explosionen. In einer kostenlosen Variante bekommt ihr bis zu 29 Belohnungen, teilen die Entwickler mit.

100 Stunden bis zum Max-Level

Das System ist ähnlich aufgebaut wie bei "Fortnite", wo ihr in einer Saison durch gesammelte Erfahrungspunkte (EP) Level für Level aufsteigt. Die EP sammelt ihr allerdings nur, wenn ihr online spielt oder Schlüssel investiert. Um das höchste Level zu erreichen, benötigt ihr im normalen Modell rund 100 Stunden, rechnet Psyonix vor. Pro-Spieler steigen offenbar deutlich flotter auf.

Der Startschuss erfolgt am 5. September 2018, um 19 Uhr deutscher Zeit. Die Aktion endet am 26. November 2018. Belohnungen könnt ihr anschließend weiter verwenden. Der Rocket Pass wird auf allen Plattformen freigeschaltet und steht somit jedem Gamer zur Verfügung. Das Spiel gibt es für PlayStation 4, Microsoft One, Nintendo Switch und den PC.

"Rocket League" könnt ihr bald auch in eurem Wohnzimmer zocken – nicht vor dem Fernseher, sondern real. Der Spielzeugauto-Hersteller Hot Wheels hat ferngesteuerte Autos entwickelt, mit denen ihr ebenso Auto-Fußball-Partien bestreiten könnt. Der Verkauf startet allerdings wohl erst zum Weihnachtsgeschäft Ende 2018.