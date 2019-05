Roter Alarm: Samsung Galaxy S10 in neuer Farbe gesichtet

Ist euch das Samsung Galaxy S10 in Weiß, Grün und Schwarz zu unauffällig? Dann könnte euch womöglich eine neue Variante gefallen, die schon bald erscheinen soll. Samsung soll das Top-Modell künftig ebenso in Rot anbieten. Neu wäre dieses Vorgehen des Herstellers nicht.

Sowohl das Galaxy S10 als auch das Galaxy S10 Plus kommen in "Cardinal Red", wie Roland Quandt auf Twitter verkündet. Diese Ausführungen besitzen eine rote Rückseite – was Samsung aber wohl nicht genug ist. Selbst die Tasten an den Seiten sollen in der knalligen Farbe erstrahlen. Ihr könnt euch die Varianten im Tweet am Ende des Artikels selbst ansehen.

Endlich Rot für Deutschland?

Bei Samsung gibt es seit geraumer Zeit einen roten Faden: Wenn ein Top-Modell einige Monate erhältlich ist, erscheinen weitere Farbvarianten. Das war auch schon bei älteren Flaggschiffen der Fall. So gibt es beispielsweise das Samsung Galaxy S8 in Rot. Doch bislang hat es eine rote Ausführung von Samsungs Premium-Modellen noch nicht nach Deutschland geschafft. Üblicherweise sind nicht alle Farben in allen Regionen erhältlich. Wieso Samsung so vorgeht, weiß das Unternehmen womöglich nur selbst.

Vermutlich erfahren wir in wenigen Wochen, ob das Samsung Galaxy S10 in "Cardinal Red" auch in Deutschland erscheint. Quandt zufolge kommt die Ausführung "schon bald". Wir gehen davon aus, dass sie nicht teurer als die bereits erhältlichen Varianten des S10 und S10 Plus ausfallen wird. Von einem Galaxy S10e in Rot ist bislang allerdings keine Rede.