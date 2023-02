Bereits vor einigen Tagen hat Samsung zum Galaxy Unpacked Event 2023 eingeladen. Heute ist es so weit: Wir erwarten die brandneue Galaxy-S23-Reihe. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Event im Livestream verfolgen könnt.

Heute (am 1. Februar 2023) um 19 Uhr deutscher Zeit startet der Livestream des Galaxy Unpacked Events, das in diesem Jahr wieder vor Publikum in San Francisco stattfindet. Auch wenn Samsung noch nichts offiziell bestätigt hat, geht die Technikwelt davon aus, dass wir das Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra präsentiert bekommen – die Hinweise sind sehr konkret. Samsung überträgt das Event live auf seiner Website. Im Anschluss folgt ein weiteres Event.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A13

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 13,99 € mtl./24Monate: 11,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Im Anschluss: Unpacked LiveDeals Show

Nachdem das große Feuerwerk zu Samsungs neuen Produkten ein Ende gefunden hat, könnt ihr eine weitere Show-Einlage genießen. Samsung hat bereits auf dem hauseigenen YouTube-Kanal einen anstehenden Livestream für 20:30 Uhr eingerichtet. Die Rede ist von dem "großen Geheimnis um das Galaxy Unpacked".

Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um ein Event handelt, das die Vorbestellphase einläuten soll. Vielleicht tut sich der ein oder andere nette Deal für Schnäppchenjäger auf. In der Vergangenheit lag das Augenmerk auf gratis Zubehör oder Trade-In-Angeboten, mit denen ihr verhältnismäßig viel Geld für euer altes Smartphone bekommen konntet – mal schauen.

Wann kommt das Galaxy S23?

Wie bereits erwähnt ist noch nicht offiziell bekanntgegeben, was Samsung auf dem Galaxy Unpacked vorstellen wird. Allerdings: Alles deutet stark auf die Galaxy-S23-Reihe hin. Das darauffolgende Event könnte dann die Vorbestellphase einläuten, die etwa zwei Wochen andauern dürfte – bis anschließend der reguläre Marktstart erfolgt. Die neuen Samsung-Handys könnten wir also schon Mitte Februar in den Händen halten. Wir halten euch mit aktuellen Inhalten zum Galaxy-S23-Release auf dem Laufenden.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A13

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 13,99 € mtl./24Monate: 11,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Wie viel wird das Galaxy S23 kosten?

Während sich die Technikwelt bereits seit Wochen auf die neuesten Top-Smartphones von Samsung freut, dürfte ein Blick auf die Preisentwicklung eher Zähneknirschen verursachen: Der Trend zeigt bei allen Herstellern Richtung Preiserhöhung. Dem wird sich wohl auch Samsung nicht entziehen können.

Wir gehen derzeit davon aus, dass Samsung die Einstiegspreise der Galaxy-S23-Modelle im Vergleich zu den Vorgängern anheben wird. An anderer Stelle gehen wir im Detail auf den mutmaßlichen Galaxy-S23-Preis ein.

Wie sieht das Galaxy S23 aus?

Die Gerüchteküche zur Galaxy-S23-Reihe hat wochenlang gebrodelt und einige spekulative Infos hervorgebracht – unter anderem zum Design. Galaxy S23 und S23+ sollen optisch näher ans Ultra-Modell heranrücken als die jeweiligen Vorgänger: Die Linsen sollen in die Gehäuserückseite eingelassen sein – bereits bekannt aus dem Galaxy S22 Ultra.

Darüber hinaus soll es wieder einige neue Farboptionen geben, die eurem Samsung-Handy einen Hauch Individualität verleihen. Wir haben für euch die bisher gehandelten Galaxy-S23-Farben zusammengefasst und aktualisieren die Infos, sobald sie offiziell sind.

Deal 5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A13

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB 13,99 € mtl./24Monate: 11,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 100 € sichern Samsung Galaxy S22 5G

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote