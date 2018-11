"Sabrina": Hexen-Serie auf Netflix bekommt neue Folge zu Weihnachten

Netflix ist Mitte November schon so langsam in Weihnachtsstimmung – wie der eine oder andere Supermarkt auch. Der Streaming-Dienst hat einen Clip mit den Highlights zum großen Fest veröffentlicht. Etwas überraschend befindet sich darunter eine neue Episode von "The Chilling Adventures of Sabrina". Feiern Hexen wirklich Weihnachten?

Mit der Episode "A Midwinter's Tale" kehrt Hexe Sabrina Spellman noch dieses Jahr zurück. Schon am 14. Dezember 2018 zeigt der Streaming-Dienst die Spezialfolge. In dem Netflix-Trailer sind bislang nur wenige Ausschnitte zu sehen. Offenbar sind Sabrina und ihre Tanten aber in Weihnachtsstimmung – sogar eine Tanne ist im Haus erkennbar.

Das unheilige heilige Fest

Wir können uns in der kommenden Episode von "Chilling Adventures of Sabrina" wohl auf einige witzige Situationen einstellen. Die Hexen stehen eigentlich auf der Seite des unheiligen Dunklen Lords und dürften mit Weihnachten nicht viel zu tun haben. Das unterschreibt auch ein Tweet von Serien-Erschaffer Roberto Aguirre-Sacasa, der die kommende Episode mit "Preist Satan! Ich meine, preist Santa!" ankündigt. Ihr findet den Beitrag am Ende des Artikels

Netflix hat neben der neuen "Sabrina"-Folge aber noch eine ganze Reihe weiterer Spezialitäten zu Weihnachten auf Lager. Darunter der Film "Christmas Chronicles" mit Kurt Russell als Weihnachtsmann. Besondere Episoden zum großen Fest sind übrigens nicht ungewöhnlich. Bei "Doctor Who" ist das beispielsweise schon seit langer Zeit Tradition. Wann die zweite Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" im kommenden Jahr erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.