Sale im PlayStation Store: "Overwatch" und Co. stark reduziert

Wenn ihr auf der Suche nach neuen Spielen für eure PlayStation 4 seid und keine passenden unter den Sommerangeboten dabei waren, könnte sich für euch nun ein erneuter Blick in das PSN lohnen. Die Aktion "Spiele unter 20 Euro" ist gestartet und hält einige Top-Titel für euch bereit. Alle Rabatte gelten laut PlayStation Blog bis zum 5. September 2018. Zudem gibt es ein vielleicht lohnenswertes Angebot der Woche.

Das besondere "Angebot der Woche" gibt es allerdings nur bis zum 29. August: Der beliebte Online-Multiplayer-Shooter "Overwatch" ist derzeit für 29,99 Euro zu haben. In dem Titel habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Heldencharakteren, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Pro Runde treten dann zwei 6-Mann-Teams gegeneinander an. Die "Legendary Edititon" enthält zusätzlich ein paar Skins für verschiedene Helden – weitere findet ihr dann in Lootboxen, die ihr erspielen oder kaufen könnt.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

Unterwegs mit Schwert und Schild oder Gewehr

Wenn ihr im Rahmen der Aktion "Spiele unter 20 Euro" ein spannendes und gruseliges Spiel sucht, könnt ihr euch "Alien: Isolation – The Collection" genauer ansehen, das nur 12,99 Euro kostet. In dem Titel macht ein unberechenbares Alien Jagd auf euch, während ihr es aber auch noch mit anderen Gefahren zu tun bekommt. Mit dabei sind alle Erweiterungen, darunter auch "Letzte Überlebende". Der DLC versetzt euch in den ersten Film der Reihe: Ihr nehmt es als Ellen Ripley auf der Nostromo mit einem Xenomorph auf.

Wenn euch das Alien zu gruselig ist, ihr dafür aber keine Probleme mit Zombies und Co. habt, könnt ihr zum "Resident Evil Triple Bundle Pack" für die PS4 greifen. Für 14,99 Euro erhaltet ihr die Teile vier, fünf und sechs. Die beiden neueren Ableger könnt ihr sogar im Koop mit Freunden gemeinsam auf dem Sofa spielen. Viel Spaß dürftet ihr auch mit der "Jak and Daxter Collection" haben, die alle drei Abenteuer der Jump-and-Run-Reihe enthält und 14,99 Euro kostet. Wenn ihr auf der Suche nach einem umfangreichen Rollenspiel seid, das in einer düsteren Zukunft nach einem Atomkrieg spielt, ist Fallout 4 für 12,99 Euro eine gute Empfehlung.

Für ein paar gepflegte Schusswechsel bietet euch der PlayStation Store "Call of Duty: Advanced Warfare" und "Call of Duty: Ghosts" jeweils in der Gold Edition für 17,99 Euro pro Titel. Wenn ihr euch den Gegnern eher mit einem Schwert stellen wollt, könnt ihr euch "Dark Souls III" für 14,99 Euro zulegen – allerdings ist der Titel für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt und stellt eine Herausforderung dar. Etwas leichter macht es euch da "Dragon's Dogma: Dark Arisen". Für 14,99 Euro geht es in eine mittelalterliche Fantasywelt, in der ihr auf großen Gegnern sogar herumklettern könnt.