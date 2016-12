Samsung arbeitet an zwei faltbaren Smartphones – Release schon Anfang 2017?

So wie in Apples Patent könnte auch das faltbare Gerät von Samsung aussehen

Samsung soll derzeit zwei faltbare Smartphones entwickeln: Gerüchte zu Geräten des Unternehmens aus Südkorea mit dieser Technologie gibt es bereits seit geraumer Zeit. Zumindest eines der beiden Smartphones könnt aber schon in wenigen Wochen erscheinen.

Die beiden faltbaren Smartphones von Samsung sollen sich in wesentlichen Merkmalen voneinander unterscheiden, berichtet ETNews. Der Hersteller wolle auf diese Weise eine "zweigleisige Strategie" fahren. Das eine der beiden Geräte soll auf beiden Seiten jeweils ein Display besitzen. Damit seien drei Zustände möglich: ausgefaltet mit einem Display auf beiden Seiten, zusammengefaltet, um die Displays zu schützen und flach wie ein Tablet. Das andere Smartphone soll einen biegsamen OLED-Bildschirm besitzen, der in der Mitte gefaltet werden kann.

Schneller als die Konkurrenz

Dem Bericht zufolge will Samsung das Smartphone mit den zwei Displays zuerst herausbringen, um die Reaktion der Nutzer zu testen und sie mit den Features der Technologie vertraut zu machen. Eine kleine Auflage soll demnach schon zu Beginn des Jahres 2017 erscheinen. Das Feedback der Nutzer soll dann in die finale Entwicklung des Smartphones mit faltbarem Display einfließen.

Auf diese Weise will Samsung sicherstellen, mit dem zweiten Gerät ein High-End-Smartphone mit einem "hohen Level an Perfektion" veröffentlichen zu können – und das möglichst vor der Konkurrenz. So hat beispielsweise Lenovo bereits im Sommer 2016 einen Prototyp vorgestellt, und auch Oppo und Apple sollen bereits faltbare Geräte planen. Bis Lenovo ein fertiges Produkt präsentieren kann, könnte es aber noch eine Weile dauern. Sollte Samsung seinen Zeitplan mit dem ersten Release Anfang 2017 einhalten können, dürfte der Tech-Riese einen Vorsprung haben.