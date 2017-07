Samsung arbeitet offenbar an Bixby-Lautsprecher

Bixby soll auch in Eurem Wohnzimmer gegen Alexa, Siri und Co. antreten: Auf dem Markt für KI-Assistenten ist aktuell eine Menge los und viele große Hersteller haben oder planen zumindest auch einen passenden smarten Lautsprecher. Wie das Wall Street Journal berichtet, arbeitet auch Samsung daran, seine KI Bixby in eine Box zu verfrachten.

Siri gibt es schon seit langer Zeit und bald soll die Apple KI in Form des HomePod auch in Wohnungen und Wohnhäuser Einzug halten. Amazon mischt mit Alexa zwar noch nicht so lange auf dem Markt für KI-Assistenten mit, doch legte das Unternehmen dafür mit seinen Echo-Boxen einen wahren Blitzstart hin. Nun soll Samsung unter dem Codenamen "Vega" auch einen smarten Lautsprecher als Konkurrenzprodukt zu HomePod, Echo und Google Home entwickeln. Das wichtigste Element des Gadgets, nämlich Samsungs KI Bixby, sei dem Bericht zufolge allerdings noch nicht bereit.

Baldiger Release fraglich

Samsungs Bixby unterstützt hierzulande auf dem Galaxy S8 noch kaum Funktionen und selbst in den USA beherrschte die KI zum Release beispielsweise noch keine gesprochenen Kommandos. Mittlerweile hat Samsung zwar eine Vorabversion der englischen Sprachunterstützung nachgeliefert, doch kann die The Verge zufolge noch nicht so recht überzeugen. Samsung selbst hält es angeblich für unwahrscheinlich, dass der finale Release dieses Features in den USA noch vor der zweiten Hälfte des Monats Juli erfolgt.

Die stockende Entwicklung von Bixby soll demnach auch dafür verantwortlich sein, dass Projekt "Vega" noch nicht weiter vorangeschritten ist. Weder der genaue Funktionsumfang noch die technischen Spezifikationen seien bislang fix. Bis wir erfahren, wann und für welchen Preis Samsungs smarter Lautsprecher auf den Markt kommt, dürfte es also noch etwas dauern.