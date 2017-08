Samsung Bixby: Weltweiter Release zum Galaxy Note 8 möglich

In den vergangenen Tagen hat Samsung für das Galaxy S8 und die installierte KI-Assistenz Bixby einige Updates veröffentlicht. Nun gibt es, wie SamMobile berichtet, weitere Hinweise auf einen baldigen und weltweiten Start der dazugehörigen Sprachsteuerung.

Bislang ist es nur in Samsungs Heimat Südkorea sowie in den USA möglich, die KI-Assistenz mittels "Bixby Voice", also per Sprachsteuerung, zu kontrollieren. Mit der nahenden Vorstellung des Galaxy Note 8 könnte sich das aber ändern. Eine Werbung von Samsung bei Facebook deutet darauf hin, dass das Unternehmen etwas Besonderes für den 22. August plant, also für den Tag vor der Präsentation des neuen High-End-Phablets.

Wahrscheinlich nur Englisch

"Macht Euch bereit für eine klügere Art, Euer Smartphone zu verwenden", steht dort übersetzt innerhalb eines Smartphone-Bildschirms geschrieben. Flankiert wird das Bild von zwei großen Zahlen, die offenbar auf den 22. August hinweisen. Unterschrieben ist die Anzeige zudem in einer Ecke mit "Bixby".

Wir hatten bereits vermutet, dass Samsung sich mächtig ins Zeug legen wird, um zur Vorstellung des Galaxy Note 8 auch etwas Positives über seine KI-Assistenz Bixby berichten zu können. Seit dem Release des Galaxy S8 warten weltweit viele Menschen darauf, dass sie die smarte Hilfsfunktion auch so nutzen können, wie der Hersteller es eigentlich geplant hat: mit ihrer Stimme.

Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Samsung noch einige Zeit benötige, um Bixby weitere Sprachen beizubringen, aber dass ein globaler Release mit englischer Sprachunterstützung geplant sei. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, erfahren wir womöglich schon am 22. August, wann Nutzer aus Deutschland zumindest auf Englisch mit der Assistenz kommunizieren dürfen. Vielleicht schaltet Samsung die Funktion dann sogar schon frei.