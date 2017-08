Samsung-Boss erklärt: Darum hat das Galaxy Note 8 einen kleineren Akku

Bei neuen Smartphones wie dem Galaxy Note 8 erwarten viele Nutzer im Vergleich zum Vorgänger Verbesserungen, wie zum Beispiel einen größeren Akku mit einer längeren Laufzeit. Samsung hat bei dem aktuellen Stylus-Phablet hingegen den umgekehrten Weg eingeschlagen und erklärt nun warum.

Mit einer Kapazität von 3300 mAh fällt der Akku beim Galaxy Note 8 kleiner aus als beim Galaxy Note 7 (3500 mAh). Gerade, da das neue Phablet ein größeres Display als sein Vorgänger besitzt, könnte es aber mehr Energie verbrauchen. Weshalb sich der Hersteller trotzdem für eine Verkleinerung entschieden hat, erläuterte DJ Koh, der Chef von Samsungs Mobile-Sparte, nun in einem Interview mit Korea Herald.

Höhere Laufzeit durch Effizienz

Demnach hätten laut Koh mehrere Gründe dafür gesprochen, dass ein kleinerer Akku infrage kommt: "Einer davon ist der 10-Nanometer-Chipsatz, der die Energie-Effizienz des Telefons um 30 Prozent verbessert hat. Außerdem können die Nutzer den Energieverbrauch basierend auf ihr Nutzungsverhalten anpassen und so die Akku-Effizienz generell erhöhen." Anschließend stellte er klar, dass es ein Debakel wie beim Galaxy Note 7 dieses Mal nicht geben werde: "Ich kann für die Sicherheit des Akkus garantieren." Die defekten Energiespeicher des Vorgängers dürften auch ein Grund für die Verkleinerung sein.

Koh hatte die Akkuprobleme des Vorgängers auf der Präsentation des Galaxy Note 8 übrigens explizit erwähnt. Denn zu verbergen habe Samsung nichts: "Ich wollte nicht verschleiern, was wir falsch gemacht haben. Wir haben alles dafür getan, die Ursache zu finden und den Fehler zu beheben." Dafür seien 100 Tage lang 200.000 Geräte und 30.000 Batterien überprüft worden.

Nach offiziellen Angaben des Herstellers hält das Galaxy Note 8 beispielsweise beim Abspielen von Videos sowie beim Browsen über LTE nicht ganz so lange durch wie etwa das Galaxy S8 Plus. Allerdings ist noch unklar, wie lange die Akkulaufzeit des Phablets in der Praxis bei verschiedenen Aktivitäten wirklich ist. In den Handel kommt das Note 8 Mitte September 2019 zum Preis von 999 Euro.