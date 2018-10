Samsung deutet baldige Enthüllung eines faltbaren Smartphones an

Das faltbare Smartphone von Samsung naht mit großen Schritten: Schon lange heißt es, dass der Hersteller das besondere Gerät auf seiner Entwicklerkonferenz im November 2018 enthüllt. Nun gießt das Unternehmen wieder selbst Wasser auf die Mühlen der Gerüchteküche.

"Der Scheideweg zwischen Gegenwart und Zukunft" – mit diesen Worten beginnt Samsung seinen Tweet zur diesjährigen Entwicklerkonferenz. Den Hinweis auf das faltbare Smartphone liefert ein kurzes Video unter dem Text: Darin klappt ein Dreieck auf und wird zu einer geraden Linie. Daneben sind die Worte "Where Now Meets Next" zu sehen, frei übersetzt etwa "Wo Jetzt auf Später trifft". Ihr findet den Tweet am Ende dieses Artikels.

"Galaxy F" mit flexiblem Display

Samsungs Entwicklerkonferenz 2018 findet am 7. und am 8. November statt. Der Veranstaltungsort ist San Francisco. Auf dem Event könnten Besucher Samsung zufolge mit dem Wissen in Berührung kommen, das nötig ist, um mit der Spitzenposition im Tech-Bereich mithalten zu können. Zuletzt hatte CEO DJ Koh bei einem Interview im September angedeutet, dass der Hersteller sein erstes faltbares Smartphone auf der Konferenz zeigen wird.

Allerdings hieß es bereits kurze Zeit später, dass Samsung das Gerät wohl doch erst im Jahr 2019 präsentieren könnte. Welche Gründe für die Verzögerung verantwortlich sein sollen, wurde aber nicht bekannt. Das Smartphone, das unter dem Namen "Galaxy F" erscheinen könnte, soll den Gerüchten zufolge ein flexibles Display besitzen. Wahrscheinlich wird es sowohl Smartphone- als auch Tablet-Funktionen bieten.