Kaum ein Hersteller rollt kleinere Update so schnell aus wie Samsung. So auch dieses Mal: Der Hersteller ist derzeit dabei, Galaxy S21, A52 5G und etliche andere Geräte mit dem Sicherheitsupdate für Juni 2021 zu versorgen.

Wie SamMobile berichtet, ist das Juni-Update bereits für eine ganze Reihe an Samsung-Smartphones ausgerollt. Unter anderem erhalten haben sollen es bislang die folgenden Geräte:

Galaxy A52 5G

Galaxy A71

Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra

Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra

Galaxy S10 und S10+

Galaxy Z Flip (5G)

Wie ihr seht, hat Samsung demnach auch einige ältere Geräte bereits mit dem Sicherheitsupdate für Juni 2021 versorgt. Beachtet, dass die Rollouts teilweise in unterschiedlichen Ländern erfolgt sind. Die genannten Modelle sollten euch das Update aber zeitnah auch in Deutschland anbieten – sofern das nicht ohnehin schon geschehen ist.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB Bilder in brillanter Qualität (Halte deinen Tag in eindrucksvollen Bildern fest)

Power die man spüren kann (erster 5 nm Prozessor)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 56,99 € mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S21: Bugfix für die Kamera

Unabhängig von der Region rollen Updates dieser Art üblicherweise in Wellen aus. Das bedeutet: Nicht jeder Nutzer von Galaxy S21 und Co. bekommt die Aktualisierung zur selben Zeit. Euer Samsung-Smartphone sollte euch das Update automatisch anbieten. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen selbst danach Ausschau halten.

Die Aktualisierung adressiert auf allen Geräten bekannte Schwachstellen im Betriebssystem Android und in Samsungs Benutzeroberfläche One UI. Was das Update darüber hinaus beinhaltet, hängt von den einzelnen Modellen ab. Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra beispielsweise bekommen neben dem Sicherheitspatch auch einen Bugfix für ein lästiges Kamera-Problem: Bei der S21-Serie kommt es teilweise zu Lags in der Kamera-App. Das Update schafft offenbar Abhilfe.

Doch egal, welche positiven Nebeneffekte das Update für euer Samsung-Smartphone hat: Installieren solltet ihr es auf jeden Fall. Denn der Patch ist notwendig, um die Sicherheit eures Handys zu gewährleisten. Aktualisierungen dieser Art sind in der Regel auch nicht allzu groß, sodass ihr den Download zur Not wohl auch über das Mobilfunknetz vornehmen könnt.