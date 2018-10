Samsung Galaxy A: Neue Mittelklasse-Geräte könnt ihr wohl kabellos laden

Mit dem Galaxy A7 hat Samsung bereits ein Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das über eine Triple-Kamera verfügt – noch bevor ein Top-Gerät des Herstellers mit drei Linsen erschienen ist. Offenbar wird der Hersteller seinen günstigen Modellen auch weiterhin mehr Beachtung schenken. Kommende Smartphones der A-Serie sollen schnelles kabelloses Laden unterstützen.

Samsung will offenbar nach und nach alle eigenen Smartphone-Reihen mit einer kabellosen Ladefunktion ausstatten, wie PhoneArena berichtet. Demnach dürften auch kommende Galaxy-A- und Galaxy-J-Smartphones über das Feature verfügen. Zudem soll ein günstiges Ladepad erscheinen, das angeblich umgerechnet 20 Dollar kostet und Geräte mit bis zu 10 Watt auflädt.

Enthüllung des Ladepads im Oktober?

Spätestens das günstige Ladepad dürfte also einen Hinweis darauf liefern, dass Samsung kabelloses Laden für eine preisbewusstere Zielgruppe anbieten möchte. Wohl nicht ohne Grund: Gerade in der Mittelklasse bekommt es Samsung mit immer stärkerer Konkurrenz zu tun. Demnach wäre es nur verständlich, wenn die günstigen Smartphones des Unternehmens mit Features der Oberklasse versehen werden, um sich am Markt durchzusetzen. Schon zuvor hat es zum Beispiel das mit dem Top-Modell Galaxy S8 eingeführte Infinity Display in die Galaxy-A-Serie geschafft – wenn auch ohne gebogene Seiten.

Womöglich stellt Samsung das günstige Ladepad schon bald gemeinsam mit Mittelklasse-Geräten vor, die über kabelloses Laden verfügen: Für den 11. Oktober 2018 ist ein Event angesetzt, auf dem voraussichtlich das Galaxy A9s enthüllt wird. Das Smartphone soll sogar über vier Kamera-Objektive auf der Rückseite verfügen. Zudem könnte der Hersteller noch das Galaxy A6s (zuvor als Galaxy P30 bezeichnet) zeigen. Gerüchten zufolge verfügt das Smartphone über einen Fingerabdrucksensor im Display.