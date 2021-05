Mit besonders günstigen 5G-Smartphones konnte bisher Xiaomi überzeugen, wie zuletzt mit dem wie dem Poco M3 Pro. Samsung kontert bald offenbar. Dies verrät der geleakte Preis des Galaxy A22 5G.

Langsam heizt sich auch das Segment für sehr günstige 5G-Telefone auf. Samsung hat mit dem Galaxy A32 5G schon einen attraktiven Einstieg (279 Euro) in die Welt des neuesten Mobilfunkstandards. In Zukunft geht das aber wohl noch billiger. Im Internet ist nun der europäische Preis für das Galaxy A22 5G aufgetaucht. Gerade einmal 185 Euro verlangen die Südkoreaner hier demnach. Hier fehlt allerdings noch die Mehrwertsteuer, wodurch man bei einem Endpreis von etwa 220 Euro in Deutschland landet. Entsprechend wäre da eine UVP von 219 Euro wahrscheinlich.

Xiaomi bleibt (noch) am günstigsten

Dieser Preis zeigte sich laut DealNTech bei einem europäischen Händler und liegt nach unserer Einschätzung durchaus im passenden Bereich. Zum Vergleich: Das Galaxy A21 lag bei der Markteinführung bei einer UVP von 209 Euro. Hier ein wenig mehr für die 5G-Unterstützung zu zahlen, scheint plausibel. Damit wäre das Galaxy A22 5G eines der günstigsten 5G-Smartphones, wird aber noch von Xiaomi unterboten. Aktuell gibt es zum Beispiel das Xiaomi Redmi Note 9T 5G für knapp unter 200 Euro, welches aus eigenem Hause noch vom Poco M3 Pro 5G unterboten wird.

Leider hat der Händler-Eintrag keine weiteren Details über das Galaxy A22 5G verraten, weshalb wir hier noch auf Spekulationen angewiesen sind. Laut diesen Gerüchten steckt im Telefon der Dimensity 700 von Mediatek und ein recht großzügig dimensionierter Akku, der 5000 mAh fasst. Auf der Rückseite sollen sich drei Kameras befinden, die genaue Aufteilung der Objektive ist allerdings noch nicht bekannt. Wenn ihr allerdings schon einen Blick auf das Handy werfen möchtet, dann hat ein bekannter Leaker schon Rendergrafiken für euch parat:

Kein Galaxy A22 4G für Deutschland

Wann Samsung sein 5G-Schnäppchen auf den Markt bringt, ist bislang auch noch ungeklärt. Da inzwischen aber praktisch alle Informationen durchgesickert sind, sollte die Wartezeit bis zum Release nicht mehr lang sein. Geplant ist übrigens auch eine 4G-Version des Smartphones, die allerdings wohl nur in Regionen ohne 5G-Netz erscheint. Mit einer Veröffentlichung in Deutschland ist bei dieser Variante also nicht zu rechnen.