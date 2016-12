Samsung Galaxy A5 (2017): Bild und Liste mit Specs aufgetaucht

Besitzer eines Xiaomi Mi Mix dürfen sich auf Android 7.0 Nougat freuen: Eine MIUI-Version basierend auf dem OS ist offenbar in Arbeit.

Huawei nova ist nun wie das Mate 9 in "Obsi­dian Black" erhält­lich

Top-Smartphone ist in neuer Farbe erhältlich: Das Huawei nova kann nun auch in "Obsidian Black" erworben werden – zumindest in China.