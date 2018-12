Samsung Galaxy A5 (2017) erhält Sicherheitsupdate für Dezember 2018

Neuigkeiten für Besitzer eines Galaxy A5 (2017): Das Mittelklasse-Gerät erhält in den ersten Regionen das Sicherheitsupdate für Dezember 2018. Das ist vor allen Dingen deshalb erstaunlich, weil viele höherklassige Samsung-Smartphones diese Aktualisierung noch nicht erhalten haben.

Samsung hat damit begonnen den aktuellsten Sicherheitspatch für das Galaxy A5 (2017) in Mexiko und Kanada zu verteilen, berichtet SamMobile. Bislang hat als einziges anderes Samsung-Smartphone das Galaxy S9 (Plus) das Sicherheitsupdate für Dezember erhalten. Andere Top-Modelle wie das Note 9 hat der Hersteller hingegen noch nicht mit der Aktualisierung versehen. Neue Funktionen bringt diese für das Galaxy A5 zwar allem Anschein nach nicht mit sich, dafür aber schließt sie insgesamt sechs kritische Sicherheitslücken, die das Android-Betriebssystem betreffen. Zudem adressiert die neue Version weitere Angriffspunkte mit der Einstufung "Hoch" und "Moderat".

Sicherer Ordner wieder sicherer

Zusätzlich behebt das jüngste Update 40 Probleme, die sich auf die Samsung-Benutzeroberfläche beziehen. Zwei Fehler stehen direkt mit dem Sicherer-Ordner-Feature im Zusammenhang. Aufgrund dieser Sicherheitslücken war der Zugriff auf den sicheren Ordner beziehungsweise die Anzeige gesicherter Galerie-Inhalte wohl zum Teil ohne Authentifizierung möglich.

Wie gewohnt verteilt Samsung auch das Sicherheitsupdate für Dezember 2018 in Wellen. Entweder ihr geduldet euch, bis euer Smartphone die Aktualisierung automatisch anzeigt. Oder aber ihr schaut in den "Einstellungen" unter "Software-Update" nach, ob die Aktualisierung auf eurem Gerät bereits verfügbar ist. Lange dürfte es nicht mehr dauern, ehe die ersten Nutzer in Deutschland ebenso die neue Version erhalten.