Mit dem Galaxy A50 hat Samsung ein Mittelklasse-Gerät im Angebot, das unter anderem unsere Redakteurin Viktoria komplett überzeugt hat. Ein Update macht das A50 jetzt noch attraktiver. Denn es verbessert die Kamera des Handys in mehrerer Hinsicht.

Wie GSMArena berichtet, rollt das Kamera-Update für das Galaxy A50 derzeit in Indien aus. Es sollte also nicht allzu lange dauern, bis die Aktualisierung auch in Deutschland verfügbar ist. Durch die Installation soll sich unter anderem die Stabilität der Kamera verbessern. Für die meisten von euch aber wohl noch interessanter: Samsung verspricht im Changelog auch eine bessere Bildqualität. Wir konnten allerdings noch nicht überprüfen, inwiefern die Aktualisierung eure Fotos genau verbessert.

Galaxy A50: Update mit Sicherheitspatch für Dezember 2019

Das Update rollt im Paket mit dem Sicherheitspatch für Dezember 2019 aus. Dieser ist in manchen Regionen bereits seit Längerem für das Galaxy A50 verfügbar. Zum damaligen Zeitpunkt war aber von keinerlei neuen Features die Rede. Die nun ausrollende Aktualisierung trägt außerdem eine andere Build-Nummer (A505FDDU3ASL5) als die bereits erschienene (A505FDDU3ASKA).

Wie dem auch sei: Sobald euch euer Samsung Galaxy A50 das Update anbietet, solltet ihr es installieren. Denn der Sicherheitspatch adressiert diverse Schwachstellen in Android und Samsungs Software.

Stabileres WLAN, längere Screenshots

Darüber hinaus soll das Update auch die WLAN-Verbindung und -Stabilität verbessern. Das ist aber noch nicht alles: Nach der Installation hält das „Smart Capture”-Feature Einzug in das Samsung Galaxy A50. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Möglichkeit, lange Screenshots aufzunehmen, sie mit Bemerkungen zu versehen und direkt aus der Galerie heraus zu teilen. Einige von euch kennen die Funktion womöglich bereits von anderen Smartphones des Herstellers.

Dass sich Samsung weiterhin so gut um das Galaxy A50 kümmert, ist erfreulich. Gerade auch deshalb, weil es für uns zu den Smartphones des Jahres zählt. Wer schon länger mit dem Gerät liebäugelt, hat durch das Update nun einen weiteren Grund zuzuschlagen. Wann der kürzlich vorgestellte Nachfolger in Deutschland erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.