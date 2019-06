Samsung Galaxy A50 und Co.: Avengers schützen jetzt euer Smartphone

Um euer Samsung Galaxy A50 vor Schäden zu bewahren, gibt es viele Möglichkeiten. Einige Schutzhüllen-Designs waren bisher allerdings den Premium-Smartphones wie dem Galaxy S10 vorbehalten. Die Exklusivität hebt Samsung nun auf: Ab sofort bewahren Captain America und Co. auch die Mittelklasse vor Kratzern.

Captain America, Iron Man oder Spider Man als Cover für das eigene Handy? Das hört sich nach einem guten Plan an. Besitzern eines Galaxy A50 blieben da bisher jedoch nur neidische Blicke, da Samsung diese Schutzhüllen nur für das Galaxy S10, S10 Plus und S10e anbot. Im Samsung Shop haben wir nun das Galaxy Friends Cover von Captain America für das A50 entdeckt.

Superhelden erobern Samsung

Dort dürften zeitnah auch die anderen Superhelden auftauchen. In der Produktbeschreibung erwähnt der Hersteller diese bereits und auf Amazon vertreibt Samsung sie in Deutschland ebenfalls schon. Dort gibt es auch Cover für das Galaxy A40. Insgesamt scheint der Bestand dort jedoch noch relativ klein zu sein. Mutmaßlich handelt es sich um eine limitierte Serie.

Die Samsung Galaxy Friends Cover kosten rund 30 Euro. Der Hersteller wirbt mit einem schmalen und leichten Design. Zum Paket zählen auch ein spezieller Sperrbildschirm, ein besonderes Theme mit Always on Display, Icons und Wallpaper. Zudem könnt ihr das Marvel-Spiel "Future Fight" zocken. Ihr könnt also euer komplettes Smartphone von allen Seiten und auf mehreren Ebenen mit einem Marvel-Design veredeln.