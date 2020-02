Samsung Galaxy A51: Update verbessert die Kamera

Mit dem Galaxy A51 stellte Samsung Ende 2019 den Nachfolger zu seinem Mittelklasse-Hit A50 vor. Das mittlerweile erhältliche Gerät bekommt nun ein Update, das die Kamera verbessern soll.

Wie SamMobile berichtet, rollt die Aktualisierung derzeit unter anderem in Deutschland aus. Wie genau die neue Firmware-Version (A515FXXU1ASL6) die Kamera des Samsung Galaxy A51 verbessert, ist unklar. Im Changelog ist von einer Optimierung der Stabilität die Rede. Neue Kamera-Features führt das Update offenbar nicht ein. Es gibt aber noch einen weiteren triftigen Grund, die Software zeitnah zu installieren.

Galaxy A51: Update enthält Dezember-Sicherheitspatch

Die Aktualisierung verbessert nämlich nicht nur die Kamera, sondern bringt auch den Sicherheitspatch für Dezember 2019 auf euer Galaxy A51. Das verwundert euch? Ja, wir haben mittlerweile bereits Februar. Doch das A51 zählt zumindest aktuell zu den Geräten, die Samsung nur alle drei Monate mit einem Sicherheitsupdate bedient. Allerdings ist dies ursprünglich auch beim Vorgänger der Fall gewesen. Und trotzdem hat das A50 monatliche Aktualisierungen erhalten.

So installiert ihr das Update

Wie üblich dürfte auch diese Aktualisierung in Wellen ausrollen. Das bedeutet: Nicht alle Nutzer erhalten das Update gleich schnell. Sobald es für euer Samsung Galaxy A51 bereitsteht, sollte euch euer Gerät von selbst darauf aufmerksam machen. Ungeduldige können aber auch in den Einstellungen danach Ausschau halten. In einigen Regionen liefert Samsung das Smartphone allerdings bereits ab Werk mit der genannten Firmware aus. Bei in Deutschland gekauften Modellen sollte das nicht der Fall sein. Sicherheitshalber könnt ihr aber auch das in den Einstellungen nachschauen.

Dem Changelog zufolge ist das Galaxy-A51-Update etwas größer als 220 MB. Es empfiehlt sich also ein Download per WLAN. Sollte euer Datenvolumen es hergeben und kein WiFi in Reichweite sein, könnt ihr die Aktualisierung zur Not aber auch über das Mobilfunknetz herunterladen. Android 10 bringt das Galaxy A51 übrigens erfreulicherweise bereits ab Werk mit. Der Hersteller ist seit Kurzem endlich dazu übergegangen, auch seine Mittelklasse-Smartphones von Beginn an mit der aktuellen Version von Googles mobilem Betriebssystem auszuliefern.