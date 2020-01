Mit dem Samsung Galaxy A51 und A71 kommen die Nachfolger der überaus erfolgreichen Mittelklasse-Geräten Galaxy A50- und A70 des südkoreanischen Herstellers auf den Markt – und das offenbar sehr bald, wie ein Insider berichtet. Hier erfahrt ihr, wann es so weit ist.

Treue Alltagsbegleiter zum relativ günstigen Preis: Das Mittelklasse-Segment von Samsung erfreut sich nicht nur in der CURVED-Redaktion großer Beliebtheit. Schließlich sind das Samsung Galaxy A50 sowie das A70 vor allem für diejenigen interessant, die kein High-End-Smartphone benötigen, aber trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten. Nun stehen mit dem Samsung Galaxy A51 und dem A71 die Nachfolger in den Startlöchern und können sehr bald schon erworben werden.

So berichtet Sammobile, dass sowohl das Galaxy A51 als auch das A71 in Europa bereits Ende Januar erhältlich sein sollen. Auch der Preis wird dort genannt. So soll das Galaxy A51 voraussichtlich 369 Euro, das Galaxy A71 hingegen 469 Euro kosten. Zwar sollen die Preise für die Niederlande gelten, es ist aber davon auszugehen, dass in Deutschland dieselben gelten werden.

Galaxy A51 und A71: Android 10 ab Werk

Das Galaxy A51, A71 und A01 sind Samsungs erste Mittelklasse- beziehungsweise Einsteiger-Smartphones, die das aktuelle Android ab Werk erhalten. Sowohl das Galaxy A51 als auch das A71 kommen voraussichtlich im "Prism Crush"-Design von Samsung. Das neue Design ist auch schon ein erster Ausblick auf das kommende Flaggschiff Galaxy S11, das den beiden Galaxy A-Modellen optisch sehr ähneln wird. Das Galaxy A51 soll es in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Pink geben. Und das Galaxy A71 in Schwarz, Silber, Blau und Pink.

Samsung hofft mit dem Galaxy A51 bzw. dem A71 an die Erfolge der Vorgänger anzuknüpfen. Derzeit befindet sich das Galaxy A50 zum Beispiel auf Platz zwei unserer Topliste der Smartphones mit der längsten Akkulaufzeit (Stand 3.1.2020). Ob die Nachfolger auch technisch überzeugen können, erfahrt ihr bald auf CURVED.de.