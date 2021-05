Gute Neuigkeiten für Besitzer des Samsung Galaxy A52 (5G): Der Hersteller verteilt derzeit das Mai-Update. Neben sicherheitsrelevanten Software-Anpassungen beschert es euch ein nützliches neues Feature.

Highlight des Mai-Updates ist ein Feature, das wir bereits aus dem Galaxy S21 oder dem A72 kennen: Nach der Aktualisierung eures Samsung Galaxy A52 (5G) stehen euch Effekte für Video-Calls zur Auswahl – wenn ihr dafür Apps wie Zoom, Microsoft Teams oder Google Duo verwendet. Zugriff darauf erhaltet ihr über die Einstellungen, und zwar unter "Erweiterte Funktionen". Unter anderem könnt ihr hier den Hintergrund für Video-Calls umstellen oder mit einem Bokeh- bzw. Blur-Effekt versehen.

Galaxy A52: Update hat Deutschland erreicht

Das Update für das Samsung Galaxy A52 (5G) ist in Deutschland bereits verfügbar und hat auch eines unserer Geräte schon erreicht. Es ist knapp 300 MB groß, sodass es sich zur Not auch ohne allzu schlechtes Gewissen über Mobilfunk herunterladen lässt.

Samsung Galaxy A52: Das Update für den Mai ist da (© 2021 )

Euer Handy sollte euch automatisch darauf aufmerksam machen, sobald ihr das A52-Update installieren könnt. Wie üblich rollt Samsung aber auch diese Aktualisierung schrittweise aus. Das bedeutet: Nicht alle Nutzer bekommen sie gleichzeitig. Solltet ihr bislang noch nicht an der Reihe gewesen sein, ist ein einfach noch ein wenig Geduld gefragt.

Galaxy A52 bekommt Sicherheitspatch für Mai

Die Effekte für Video-Calls sind nicht der einzige Grund, das Update auf eurem Galaxy A52 (5G) zu installieren. Denn es beinhaltet auch den Sicherheitspatch für Mai. Dieser adressiert diverse Schwachstellen in Android 11 und Samsungs Benutzeroberfläche One UI. Darüber hinaus sollen sich nach der Installation Performance und Stabilität des Galaxy A52 (5G) verbessern.

Ebenfalls optimiert hat Samsung offenbar:

den Touchscreen

die Kamera-Software

die Gesprächsqualität

Quick Share

Wie ihr seht, gibt es also viele gute Gründe das Update auf eurem Galaxy A52 zu installieren. Die Aktualisierung macht euer Handy sowohl besser als auch sicherer. Was es grundsätzlich zu bieten hat, könnt ihr in unserem Test nachlesen.