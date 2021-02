Galaxy A52 auf vielen neuen Bildern: Release vor der Tür?

Ein Schwung neuer Bilder zum Samsungs Galaxy A52 ist aufgetaucht. Diesmal sehen wir es in einer schicken Hülle samt Standfuß. Erwartet uns also bald der Release?

Ishan Agarwal ist sich zumindest sicher, dass der Launch des Galaxy A52 nicht mehr "zu weit entfernt" sei. Das schrieb der Leaker zumindest auf Twitter und postete gleich eine ganze Reihe von Bildern zu Samsungs Mittelklasse-Smartphone.

Galaxy A52: Hüllen in vier Farben?

Agarwals Bilder zeigen das Galaxy A52 in seiner ganzen Pracht. Nur eben umhüllt von einer Silikon-Hülle eines europäischen Herstellers. Präsentiert werden die Cases in den Farben Lila, Blau, Weiß und Schwarz. In die Hüllen ist jeweils ein silberner Ständer eingelassen, auf dem das Samsung-Logo steht. Die Reaktionen darauf sind gemischt.

Interessanterweise ist der Aufbau des Kamera-Moduls deckungsgleich mit dem auf einem kürzlich geleakten Renderbild: Steve Hemmerstoffer veröffentlichte schon Anfang Dezember einen ersten Blick auf das Samsung Galaxy A52. Auch das kleine Punch-Hole für die Selfie-Cam ist auf den Fotos der beiden Leaker identisch.

Offizielle Details zur Vierfach-Kamera gibt es aber noch nicht. Angeblich wird Samsung gegenüber dem Vorgänger ein Upgrade durchführen: Die Hauptkamera soll im Galaxy A52 mit 64 MP auflösen. Beim Galaxy A51 löst dieses Objektiv noch mit 48 MP auf.

Release noch im Februar?

Seit Mitte Januar hat das Samsung Galaxy A52 mehrere Zertifikationen in China erhalten. So etwas legt meist den Grundstein für einen bald folgenden Release, der sogar noch in diesem Monat stattfinden könnte.

Schließlich wurde das Galaxy A51 zur ungefähr gleichen Zeit im Jahr vorgestellt. Es darf also auf einen zeitnahen Release des Galaxy A52 gehofft werden. Angeblich wird das Mittelklasse-Smartphone von Samsung als 4G- und 5G-Modell erscheinen.

