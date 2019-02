Samsung Galaxy A6 (2018): Erste Beta-Version von Android Pie erschienen

Bald ist es so weit: Dann können Besitzer des Samsung Galaxy A6 das Update auf Android Pie installieren. Doch zunächst muss die neue Version des Betriebssystems noch getestet werden – für manche Nutzer stellt Samsung dazu nun eine Vorabversion zur Verfügung.

Zumindest in seiner Heimat Südkorea rollt Samsung derzeit eine Beta-Version von Android Pie für das Galaxy A6 aus, berichtet SamMobile. Mit dem Update soll nicht nur die aktuelle Version von Googles Betriebssystem Einzug auf dem Smartphone halten – auch Samsungs neue Benutzeroberfläche "One UI" ist mit an Bord. Darüber hinaus bringt die Aktualisierung das Sicherheitsupdate von Februar 2019 mit, das alle bis Ende Januar bekannten Sicherheitslücken stopft.

Rollout noch im Frühling?

Wann Samsung das Android-Pie-Update in seiner finalen Version auf das Galaxy A6 bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Üblicherweise dauert die Beta-Phase mindestens ein paar Wochen, um mögliche Bugs und Fehler ausräumen zu können. Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass ihr im Laufe des Frühlings mit der Aktualisierung für euer Smartphone rechnen könnt.

Im Mai 2018 hat Samsung mit dem Galaxy A6 ein Smartphone der Mittelklasse veröffentlicht. Besonderheiten des Gerätes sind das für diese Preisklasse (300 bis 400 Euro) eher untypische Metallgehäuse und die vergleichsweise starke Frontkamera. Wenn ihr wissen wollt, welche Vor- und Nachteile das Gerät in der täglichen Nutzung mit sich bringt, hilft euch vielleicht unser Testbericht zum A6 weiter.