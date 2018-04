Samsung Galaxy A6 Plus: Neue Hinweise auf einen baldigen Verkaufsstart

Samsung hat angeblich zwei Mittelklasse-Modelle in der Pipeline – das Galaxy A6 und das Galaxy A6 Plus. Bis das Duo die Smartphone-Flotte von Samsung erweitert, dürfte es auch nicht mehr lange dauern. Den entsprechenden Hinweis liefert der Konzern nun selbst.

Das Galaxy A6 Plus (SM-A605FN) taucht zumindest bereits auf der polnischen Webseite von Samsung auf, wie die niederländische Webseite Galaxy Club entdeckt hat. Die Modellnummer ist schon von den Daten der US-Zulassungsbehörde FCC und der WiFi-Zertifizierung bekannt. Viele Informationen lassen sich von der polnischen Seite zwar nicht mitnehmen. Es scheint jedoch, als ob das Plus-Smartphone die Option bietet, zwei SIM-Karten gleichzeitig zu verwenden.

Mittelklasse-Chipsatz und Infinity Display

Die Info deckt sich mit dem, was wir wohl bereits von der FCC über die A6-Serie wissen. Demnach wird das Galaxy A6 Plus von einem Snapdragon 625 angetrieben, der auf einen 4 GB großen Arbeitsspeicher zugreifen kann. Das kleinere Schwestermodell Galaxy A6 verfügt mutmaßlich über einen Exynos 7870, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Beide Geräte werden angeblich mit Android 8.0 Oreo als Betriebssystem ausgeliefert.

Zudem bieten wahrscheinlich beide Geräte ein Infinity Display, wobei nur die Plus-Version in Full HD auflösen kann. Die beiden Smartphones erscheinen voraussichtlich in Europa, Russland und dem Mittleren Osten und dürften unterhalb der A8-Serie anzuordnen sein. Diese hat Samsung erst Ende 2017 auf den Markt gebracht. Offizielle Informationen zum Galaxy A6 Plus und Galaxy A6 gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.