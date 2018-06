Samsung Galaxy A6 Plus Sicherheitsupdate für Mai rollt aus

Das Galaxy A6 Plus ist seit Ende Mai 2018 in Deutschland verfügbar

Samsung denkt an seine obere Mittelklasse: Das Galaxy A6 Plus wird derzeit mit dem Sicherheitsupdate für Mai 2018 versorgt. Damit schließt Samsung alle Lücken, die bis zum Anfang dieses Monats bekannt waren.

Das Firmware-Update trägt die Kennnummer "A605FNXXU1ARD7" und steht in mehreren europäischen Ländern für das Galaxy A6 Plus zur Verfügung, wie SamMobile berichtet. Dazu gehören unter anderem die Niederlande, Polen und auch Deutschland. Die Aktualisierung ist an Mobilfunkanbieter gebunden. Die Firmware-Aktualisierung beinhaltet das Sicherheitsupdate von Google für Mai 2018. Wahrscheinlich sind außerdem Verbesserungen für Performance und Stabilität mit an Bord.

Updates alle drei Monate

Bislang ist nicht bekannt, wann die Version ohne Branding und das reguläre Galaxy A6 das Update ebenfalls erhalten. Wie Samsung selbst verkündet hat, sollen beide Modelle des A6 im vierteljährlichen Rhythmus Updates bekommen. Es kann laut SamMobile also auch sein, dass einige Ausführungen zum Beispiel direkt mit dem nächsten Sicherheitsupdate versorgt werden, also dem für Juni.

Wenn ihr das Galaxy A6 Plus besitzt und nachsehen möchtet, ob das Update für euch bereits erhältlich ist, öffnet ihr auf dem Smartphone die "Einstellungen". Unter dem Menüpunkt "Software Update" könnt ihr die Option "Updates manuell herunterladen" auswählen. Samsung hat das Galaxy A6 und das A6 Plus Anfang Mai 2018 offiziell vorgestellt. Besondere Features der beiden Smartphones sind die Frontkameras: Die des A6 löst mit 16 MP auf, die der Plus-Version sogar mit 24 MP.