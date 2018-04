Samsung Galaxy A6: So gut soll die Kamera sein

Samsung bringt hochauflösende Dualkameras in seine Mittelklasse: Das Galaxy A6 könnte schon in naher Zukunft erscheinen. Hinweise darauf gibt nun ein Video, in dem das Smartphone angeblich bereits zu sehen war – inklusive der starken Hauptkamera auf der Rückseite.

Das Video zum Samsung Galaxy A6, das über YouTube veröffentlicht wurde, ist mittlerweile von dem Nutzer entfernt worden. Allerdings soll das neue Mittelklasse-Smartphone darin in voller Pracht zu sehen gewesen sein, wie GSMArena berichtet. Außerdem seien Details zur Ausstattung verraten worden – so zum Beispiel, dass die beiden Linsen der Dualkamera auf der Rückseite jeweils mit 16 MP auflösen. Die eine Linse verfügt angeblich über eine f/1.7-Blende, die andere über eine f/1.9-Blende.

Frontblitz und Infinity Display

Zur Auflösung der Frontkamera lieferte das Video offenbar keine genauen Informationen. Es sei aber ein guter LED-Blitz sowie die Helligkeitseinstellung demonstriert worden. Das Samsung Galaxy A6 dürfte sich also für ansehnliche Selbstporträts eignen. Das Gerät verfügt außerdem angeblich über ein 5,6-Zoll-Display mit Amoled-Technologie, das in HD+ auflöst. Wie erwartet besitzt das Gerät ein Infinity Display, das dem des Galaxy S9 ähnlich ist; auch die Rückseite soll der des Flaggschiffs ähnlich sein.

Zum Marktstart soll das Samsung Galaxy A6 in den Farben Gold, Schwarz und Blau erhältlich sein. Auch die Plus-Version wird wahrscheinlich in diesen Farben zur Verfügung stehen. Wann die Geräte tatsächlich erscheinen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Existenz des Videos deutet aber darauf hin, dass es bis zur Veröffentlichung vermutlich nicht mehr allzu lange dauert. Anfang April 2018 gab es bereits Hinweise auf den nahenden Verkaufsstart.